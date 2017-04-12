Накануне Дня Великой Победы ветераны побывали на концерте «Живая память о войне в песнях». Он прошёл в тюменском Духовно-просветительском центре в рамках проекта «Друзья милосердия».

Мероприятие объединило разные поколения. Перед гостями выступили артисты преклонных лет и совсем молодые. Вокальное объединение «Талант», среди участников которого — ветераны и дети войны, представило большую музыкальную композицию. Артисты словами стихов и песен военных лет смогли рассказать всю историю Великой Отечественной — от первого, потрясшего страну, официального известия до сообщения о Победе. Бабушки в зрительном зале покачивали головами и подпевали, когда слышали такие знакомые «Синий платочек», «Катюшу», «Эх, путь-дорожка фронтовая», «Нам нужна одна победа», «Ехал я из Берлина»… Неиссякаемой энергией поделились со зрителями участники танцевального объединения медицинского колледжа «Вдохновение». Свой творческий подарок ветеранам сделали юноши и девушки из студии исторического танца «Мерлетто» и хор Свято-Троицкого мужского монастыря.

Участники встречи посмотрели видеоролики с поздравлениями митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия и председателя Тюменской област­ной Думы Сергея Корепанова. Теплые слова в адрес ветеранов прозвучали с экрана от представителей департаментов здравоохранения и социального развития Тюменской области.

Праздник продолжился теплым общением за чашкой чая. 49 ветеранов, присутствовавших на мероприятии, получили подарки.

— Концерт вместе со всеми поздравлениями был записан на видео, — рассказал руководитель проекта «Друзья милосердия» Андрей Якунин. — Добровольцы придут на дом к тем, кто не смог по состоянию здоровья побывать на празднике, вручат подарки и покажут получившийся видеофильм. Кроме того, они споют перед ветеранами вживую.

Напомним, что православный приход в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» (в Тарманах) в конце прошлого года выиграл президентский грант, чтобы поддержать одиноких пожилых людей и инвалидов. Проект реализуется совместно с областным геронтологическим центром. Добровольцы беседуют с людьми преклонных лет на духовные темы, оказывают психологическую поддержку, помогают по хозяйству, обеспечивают самыми необходимыми в быту вещами. Часть выделенных средств предусмотрена для проведения культурной программы: паломнических поездок, экскурсий, концертов.