Югорские депутаты убедились: преступлений в округе могло быть ещё меньше, если бы не усиливающаяся алкоголизация северян. В пьяном виде сегодня совершается практически каждое третье преступление.

«На фоне насыщенных преобразований»

Василий Романица уже шесть лет возглавляет управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. И ежегодный отчёт в Думе Югры о состоянии оперативной обстановки для него не в новинку.

— Деятельность управления в отчётном периоде осуществлялась в условиях непростой общественно-политической и экономической обстановки, на фоне насыщенных структурных преобразований и оптимизации бюджетных расходов, — рапортует генерал полиции. — В связи с упразднением Федеральной миграционной службы и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков нами проведены мероприятия по приёму движимого и недвижимого имущества, вооружения, спецсредств, служебной и вещественной документации, уголовных дел, информационных систем банков данных. Одновременно во вновь созданную Федеральную службу войск национальной гвардии нами были переданы спецподразделения быстрого реагирования, особого назначения, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Несмотря на все эти пертурбации количество преступлений в северной автономии удалось сократить на 5 процентов — до 22598. Меньше стало убийств, разбойных нападений, грабежей, краж, угонов транспортных средств. Вместе с тем «неукоснительно растёт» число мошенничеств, прежде всего с использованием интернета и мобильной связи. Иначе полицейская статистика могла быть ещё радужнее.

Борис Хохряков, председатель Думы Югры, секретарь регионального отделения «Единой России», ставит генералу оценку за год: «Югорская полиция работает чётко и слаженно. Количество преступлений, совершаемых в автономном округе, уменьшается. По этому показателю управление МВД по Югре является лучшим в Уральском федеральном округе».

Евгений Марков

депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа, руководитель фракции ЛДПР:

— Хотел бы поблагодарить начальника полиции за тесное взаимодействие в деле борьбы с коррупцией. Вы всегда очень оперативно реагируете на наши обращения и доводите их до нужного результата.

Оценить труд полицейского

— Работа полиции на самом деле видна не только на графиках, но и на улицах городов и посёлков, — свидетельствует депутат Алексей Савинцев, руководитель думской фракции КПРФ, первый секретарь окружкома коммунистической партии. — Но необходимо усилить взаимодействие с органами исполнительной власти по улучшению материально-технической базы подразделений полиции. Людям, которые профессионально выполняют свою работу, нужно помочь и по достоинству оценить их труд.

— С 2011 года у регионов фактически не было возможности финансировать наше направление, — поясняет генерал. — Но сейчас, начиная с 2017 года, 13 регионов-доноров, которые прямо перечислены в федеральном законе, получили такую возможность. Мы будем рады вашей помощи. Необходимо лишь заключить соответствующее соглашение с Министерством внутренних дел.

«Вы находитесь на передовой»

Депутат от ЛДПР Игорь Винников обратил внимание на продолжающуюся алкоголизацию общества. Количество преступлений, совершённых в нетрезвом виде, за прошлый год увеличилось более чем на 10 процентов — до 6187. Это едва ли не каждое третье преступление в автономном округе!

— Вы находитесь на передовой, — обращается к генералу Игорь Винников, служивший в своё время в Афганистане. — Подскажите нам, депутатам, где мы недорабатываем, какие законы следует принять, чтобы переломить ситуацию.

— Негативная динамика роста преступлений в состоянии алкогольного опьянения наблюдается у нас из года в год, — соглашается Василий Романица. — Запретительные меры, которые принимают Дума Югры и Федеральное собрание, безусловно, дают позитив. Иначе ситуация была бы хуже. Именно выпивка провоцирует семейные скандалы, кражи, разбои, бытовые убийства. За прошлый год к административной ответственности мы привлекли 94 тысячи югорчан, из них почти 20 тысяч подвергнуты административному аресту. Но не думаю, что картина намного улучшится, если мы ещё больше наших земляков будем сажать или привлекать. От карательных мер надо переходить к воспитанию граждан, к созданию условий для массового занятия спортом.

Депутат-единоросс Руслан Проводников, чемпион мира по боксу, считает необходимым открывать побольше спортивных залов. Пока же, по мнению парламентария, в округе прогрессирует крайне тревожная тенденция: винно-водочные магазины открывают «в каждом доме», а вот существующие спортзалы закрывают, подросткам просто негде заниматься.

Депутат-единоросс Андрей Осадчук обозначает ещё одну проблему. Введение запрета розничной продажи алкоголя после 20 часов привело к появлению на первых этажах жилых домов всевозможных рюмочных и кафе, где продают спиртные напитки в открытых бутылках. А кое-где даже пробки не вытаскивают. Парламентарий предлагает генералу подключиться к проработке данного вопроса, чтобы «граждане уважали закон».

— Давайте попробуем, — принимает предложение Василий Романица. — Преступники ухищряются обходить закон. Противостоять им можно только с общественностью. Когда поступает сигнал, мы ходим, проверяем, делаем контрольные закупки. В 2016-м совместными усилиями пресечено 204 преступных факта нелегального оборота алкоголя, вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Изъято 35 тысяч литров спиртосодержащей продукции на 13 миллионов рублей.

Борис Хохряков

председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа, секретарь регионального отделения «Единой России»:

— Югорская полиция работает чётко и слаженно. Количество преступлений, совершаемых в автономном округе, уменьшается. По этому показателю управление МВД по Югре является лучшим в Уральском федеральном округе.

«Структура устаканилась»

Депутат от ЛДПР Виктор Сысун обеспокоен распространением в регионе наркотиков. Согласно представленному отчёту количество выявленных преступлений за прошлый год сократилось на девять процентов — до 2842. Однако в Сургуте их раскрываемость составляет всего 25 процентов: три четверти остаются нераскрытыми!

— Сургут является сложным городом, — признаёт генерал. — Там идёт концентрация всего преступного элемента. Помимо Сургута наиболее поражённые города — Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск. Сюда забрасываются крупные партии, а дальше идёт вторичный сбыт через интернет и тайники. После ликвидации Роснаркоконтроля произошла просадка по количеству выявленных преступлений. Просто так забрать людей и начать работать не получилось. При переходе в полицию мы выявили даже группу сотрудников наркоконтроля, которые сами распространяли наркотики. Сейчас, когда структура устаканилась, надеюсь, ситуация со сбытом поменяется.

«Поздно пить боржоми»

Евгений Марков, руководитель депутатской фракции ЛДПР, заявляет о «большой тревоге» по поводу всё возрастающей в интернете активности так называемых «групп смерти», доводящих подростков до суицида. Не меньше беспокойства либерал-демократу, отцу четверых детей, доставляют и недавние митинги Алексея Навального, на которые через социальные сети «притащили» немало молодёжи. Депутат интересуется: принимает ли полиция профилактические меры?

— Направление, которое вы обозначили, новое не только для нашего округа, но и всей страны, — рассуждает Василий Романица. — Последствия от него могут быть ещё хуже, чем от наркотиков, если своевременно не среагировать на эти вещи. Но когда подключается полиция, тогда, что называется, уже поздно пить боржоми. Работать необходимо на начальных этапах, с детского сада. Прежде всего педагогам и самим родителям. Следует создавать условия для занятия детей в свободное от учёбы время. Силовые же методы и частое общение сотрудников полиции с подрастающим поколением вызывают привыкание.

Алексей Савинцев

депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа, руководитель фракции КПРФ:

— Органам власти необходимо усилить взаимодействие по улучшению материально-технической базы подразделений полиции. Людям, которые профессионально выполняют свою работу, нужно помочь, по достоинству оценив их труд.

«Начинают стучать во все колокола»

Единоросс Еремей Айпин, вице-спикер Думы Югры, руководитель ассамблеи коренных малочисленных народов Севера, уведомил генерала о постоянных жалобах аборигенов из Угута, Русскинской, Нижнесортымского, а также из поселений Берёзовского района на явное превышение полномочий сотрудников полиции. Без санкции прокурора, без предъявления удостоверений личности, без согласия собственников они проникают в жилища и надворные постройки на территориях традиционного природопользования. Заявления же аборигены, как правило, не пишут, боятся.

— Коренные народы у нас особая категория, со своими устоями, — замечает Василий Романица. — Если какая-то неправомерность есть, и информация об этом будет доходить до меня, то, уверяю вас, разберусь. На неправомерные действия сотрудников полиции последует очень жёсткая реакция.

Единоросс Сергей Великий, председатель комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию, дополнил коллегу: югорчане нередко жалуются депутатам, что не могут достучаться до сотрудников полиции. А многие не знают, куда им обратиться при семейных скандалах, бытовых преступлениях, нападении собак, ночном шуме. Вот и обращаются к своему депутату. Народный избранник предложил генералу усилить информирование земляков.

— Поверьте мне, различные брифинги и иные мероприятия с общественностью проводятся, — заверяет Василий Романица. — Но ту категорию граждан, не всегда лучшую, которая зачастую и подвергается насилию, пригласить на них очень сложно. Когда же возникают горячие моменты, они начинают бегать и стучать во все колокола. Полиция зачастую просто не имеет пока той возможности, что была у нас раньше, повлиять на обстановку. Думаю, ситуация изменится после заключения соглашения между правительством округа и Министерством внутренних дел о наделении наших сотрудников полномочиями по составлению административных протоколов.

Виктор Сысун

депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа (фракция ЛДПР):

— Раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотиков, составляет всего 25 процентов. Как увеличить раскрываемость, чтобы сократить оборот?

Доступ к правосудию

— Характеризуя состояние преступности в автономном округе, могу отметить сохраняющуюся последние годы тенденцию к её снижению, — выставляет оценку деятельности правоохранительных органов прокурор Югры Евгений Ботвинкин. — Вместе с тем продолжена работа по обеспечению прав потерпевших на доступ к правосудию. В 2016-м нами восстановлено на учёте свыше двух тысяч укрытых преступлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 750 должностных лиц, а в отношении самых злостных нарушителей, умышленно скрывавших преступления от учёта, возбуждено шесть уголовных дел.

В силу ликвидации Роснаркоконтроля надзорное ведомство уделяло повышенное внимание борьбе с незаконным оборотом наркотиков. К сожалению, количество выявленных фактов незаконного сбыта наркотиков в переходный период сократилось, а существенная доля даже зарегистрированных преступлений осталась нераскрытой.

Под жёстким надзором находилась также деятельность по противодействию организации незаконной миграции, поскольку функции упразднённой Федеральной миграционной службы были переданы полиции. Удалось отладить механизм выявления фиктивной регистрации мигрантов. В так называемых «резиновых» квартирах за прошлый год с учёта сняли более пятисот иностранных граждан, а около сотни югорчан были привлечены к уголовной ответственности.

Прокурорами за год выявлено более 25 тысяч нарушений федерального законодательства, вынесено около 4 тысяч представлений, в суд направлено почти 4 тысячи исковых заявлений. По материалам прокурорских проверок возбуждено 226 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 6,5 тысячи виновных. Утверждено 11 тысяч обвинительных заключений по уголовным делам, которые также направлены в суд для рассмотрения по существу. Благодаря вмешательству прокуроров погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 670 миллионов рублей.

Борис Хохряков поблагодарил докладчика за совместную работу. Постоянная правовая экспертиза реально позволяет Думе округа принимать наиболее выверенные решения и законы.