12-13 мая в областном центре пройдёт специализированная выставка по развитию комфортной городской среды «Тюмень — наш дом».

В эти дни в Выставочном зале на улице Севастопольской, 12 будут работать четыре уникальные площадки, позволяющие проанализировать и оценить результаты работы по благоустройству городского пространства, продемонстрировать технологии, применяемые в Тюмени, поделиться опытом и обсудить дальнейшие перспективы развития.

Сотни предприятий, экспертов и специалистов в этой сфере примут участие в выставке. В ее работу включена деловая программа, состоятся дискуссионные площадки, на которых эксперты выскажут свое мнение по вопросам развития городской транспортной инфраструктуры, тенденциям и проблемам развития комфортной и безопасной городской среды, будет представлен к обсуждению опыт других регионов.