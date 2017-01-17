В Центре кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова продолжают следить за миграцией малых лебедей, возвращающихся из Китая на Ямал.

Как рассказала кандидат биологических наук Софья Розенфельд, двухлетняя самка малого лебедя, запечатленная фотографами в Синдзян-Уйгурском районе Китая и за это получившая прозвище Звездочка, сейчас находится в 1300 километрах от дома. Последний раз сигнал от нее поступал из Новосибирской области, в шести километрах от деревни Полтавка. Два других лебедя, зимовавших в Китае на озере Поянг, прилетели в Ханты-Мансийский автономный округ. Им осталось преодолеть расстояние в 650 километров. Примерно на той же широте находится лебедь, возвращающийся из Узбекистана. Расстояние между ним и птицами с Поянга всего 413 километров. По тому, как птицы уверенно движутся на Север, можно ожидать, что весна на Ямал придет уже скоро.

Добавим, что наблюдения за краснокнижными малыми лебедями проводятся в рамках многолетнего проекта по мониторингу редких видов арктических птиц, реализуемого в Ямало-Ненецком автономном округе с 2010 года. Помимо чисто научных задач проект включает в себя мероприятия по сохранению и поддержанию благоприятного статуса птиц. Исследования путей миграций ямальских лебедей, помеченных в 2015 и 2016 годах в Байдарацкой губе, показали, что места их зимовок разнесены на тысячи километров. Птицы с Ямала зимуют в Причерноморье (дельта Эвроса), на Каспии (дельта Волги), в Китае (Синдзян, озеро Поянг и Шанхай) и Средней Азии (Узбекистан, Туркмения).