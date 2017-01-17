«Началось всё с заботы о дочерях. Захотелось сделать их жизнь как можно более безопасной. И так незаметно родилась общественная организация «Родительская поддержка», — призналась её руководитель Ирина Никулина.

Однажды мама Ира устала пугаться, слушая информацию о том, сколько в стране теряется и гибнет детей, сколько орудует преступников, сколько подростков становятся наркоманами. Женщина решила изучить вопросы детской безопасности во всех возможных аспектах и делиться полученными знаниями с другими. Организация «Родительская поддержка» стала проводить бесплатные просветительские занятия для тюменских мам и пап, не равнодушных к этим проблемам, и приглашать для выступлений представителей правоохранительных органов, центра профилактики Тюменской области, наркологов, психологов, педагогов. Иногда встречи носят камерный характер, а иногда превращаются в лекции на общешкольных собраниях.

В апреле Ирина Никулина приглашала в Тюмень Роберта Туйкина — московского психолога-консультанта, в прошлом спасателя, сотрудника научно-исследовательского института Склифосовского. Он организовал двухдневный семинар для детей, где учил ребятишек семи-двенадцати лет преодолевать любые опасности, которые могут их подстерегать дома, в подъезде, на улице, на природе… Кроме того, Туйкин проводил семинар для тюменских родителей и учил их общаться с детьми.

Вопросы безопасности — не единственные, которыми занимаются общественники-добровольцы. У волонтеров есть опыт проведения фестивалей настольных игр в тюменских школах. Ведь такие игры — хорошая идея для занятий в свободное время. Ребята развлекаются, расширяют кругозор, учатся работать в команде, размышлять, просчитывать ходы, обдумывать стратегии.

Ирина Никулина искренне обеспокоена судьбой детей, которые живут в Борковском детском доме. Она лично стала наставницей и другом некоторых подростков. Зимой устроила встречу ребят с Альбертом Сарбалаевым, президентом благотворительного фонда «Нужны друг другу», который занимается проблемой адаптации выпуск-ников детских домов. Сам бывший детдомовец, Альберт на личном опыте знает, с какими трудностями сталкиваются дети-сироты, не имея представления о своих правах и обязанностях.

Не так давно Ирина привозила в Борки Влада Дулянкина. Молодой тюменец рассказал о своем нелегком детстве, решении круто изменить жизнь и воплотить мечту. В 16 лет он бросил пить, выучил два иностранных языка и совершил кругосветное путешествие. Юные слушатели отметили, что это была одна из немногих полезных для них встреч.

Благодаря организации «Родительская поддержка» воспитанники государственного учреждения стали принимать участие в благотворительных акциях: делать открытки для подопечных домов престарелых. «Меня удивило, что ребята работали не для галочки, как часто бывает, — заметила Ирина Никулина. — Они искренне хотели поздравить с Новым годом тех, кого тоже оставили под опекой чужих людей, только не в молодости, а в старости». На днях ребята из Борков передали организации еще несколько десятков открыток, чтобы подарить одиноким ветеранам весеннее настроение.