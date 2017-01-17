3 мая в компании «Газпром добыча Ямбург» завершилась экологическая акция по сбору макулатуры. Она была приурочена к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Весна» и посвящена Году экологии в ПАО «Газпром» и России.

Инициаторами мероприятия выступили отдел охраны окружающей среды и совет молодых ученых и специалистов предприятия. На призыв избавиться от ненужной бумаги с пользой для окружающей среды откликнулись сотрудники компании в Новом Уренгое и вахтовых поселках Ямбурге и Новозаполярном.

Всего работники «Газпром добыча Ямбург» собрали 8 тонн макулатуры, которая будет направлена на переработку в специализированную организацию.

Справка «ТИ»:

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности: добыча газа, газового конденсата. Предприятие разрабатывает Ямбургское и Заполярное месторождения, также владеет лицензиями на Тазовский, Парусовый, Южно- и Северо-Парусовый, Тазовско-Заполярный участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Северо-Каменномысского, Каменномысского-море, Чугорьяхинского, Обского, Семаковского, Антипаютинского, Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают около 11 тысяч человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.