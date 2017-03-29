В Государственном аграрном университете Северного Зауралья прошла очередная ярмарка вакансий.

Селу нужны специалисты

В Государственном аграрном университете Северного Зауралья прошла очередная ярмарка вакансий.

Как сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса, в мероприятии приняли участие около 40 ведущих предприятий области. Спрос на специалистов в отрасли по-прежнему большой. Особенно в хозяйствах ощущают нехватку узких специалистов, таких как ветеринары, зоотехники и агрономы.

В рамках ярмарки вакансий студенты могли напрямую задать интересующие их вопросы: о гарантиях трудоустройства, круге обязанностей, социальном пакете и, конечно, заработной плате. Многие тут же составляли резюме.

Оленья перепись

На Ямале одновременно с вакцинацией оленей от сибирской язвы планируют провести их идентификацию.

Сейчас в автономный округ поставляют небольшие бирки, которые несложно установить на уши животных и присвоить им индивидуальные номера. Их введут в единую информационную систему вместе с дополнительной информацией о поле и возрасте оленей, а также сведениях о хозяевах. По словам руководителя службы ветеринарии ЯНАО Андрея Листишенко, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера в свою информационную систему вписал дополнительный модуль именно для того, чтобы зафиксировать эти данные.

Накануне в интервью «Expert Online» губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин отметил, что наличие ушных бирок станет обязательным условием при сдаче оленей на убой. Это общее правило для всей России. Также глава региона сообщил, что Ямал направил в федеральные структуры и ведомства свои предложения по совершенствованию ветеринарного законодательства РФ.

— Наши предложения написаны, увы, с учетом реальных событий, поэтому содержат максимально детальные механизмы предупреждения и действий при возникновении подобной чрезвычайной ситуации. Ямальский опыт изучили не только соседние регионы, но и некоторые зарубежные страны, которые постоянно сталкиваются со вспышкой сибирской язвы, — отметил губернатор.