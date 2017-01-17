В сквере на улице Холодильной областного центра появился памятный камень, посвящённый 65-летию юннатского движения в Тюменской области. Это не памятник прошлому, а промежуточная точка в истории и место начала нового экологического маршрута.

На церемонии открытия камня в четверг в сквере Юннатов собрались около 250 юных любителей природы из девяти регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Германии. Все они — участники международного экологического фестиваля «Сохраним нашу землю», посвященного Году экологии и юбилею юннатского движения в нашем регионе. На протяжении трех дней юные натуралисты участвовали в играх и мастер-классах, слушали лекции, готовили совместные проекты на экологические темы.

Шестиклассница Аня Осколкова приехала на фестиваль из Исетского района. В движении юннатов уже несколько лет. Первая ее исследовательская работа была о семенах бобов, последние — о зубной пасте и воде для полива семян.

Впервые в Тюмени, благодаря слету, оказалась восьмиклассница Александра Аксенова из Омска:

— Когда-то я не задумывалась о проблемах экологии, но однажды три года назад пришла в экологический центр в Омске, и меня это заинтересовало. В этом центре мы проводим различные акции, пишем проекты. Мой последний — о проблемах водных ресурсов Омской области.

Молодых защитников природы приветствовал глава управы Ленинского АО Тюмени Роман Воллерт, который, по его собственному признанию, тоже ходил в кружок юных натуралистов, когда был пионером.

— Я очень горд тем, что это движение зарождалось именно на территории Ленинского округа, а теперь здесь заложен памятный камень.

Датой зарождения движения принято считать 1954-й, когда Областной станции юннатов был отведен участок земли по улице Холодильной площадью около 40 тысяч квадратных метров. В конце 1960-х здесь заложили фундамент для строительства станции, затем возведенное здание было отдано под школу № 5.

Вместе с памятным камнем организаторы слета юннатов, Тюменское областное общественное детское движение «Чир», открыли новый экологический маршрут.

— В этом году мы выиграли грант Президента РФ на создание общественно-экологической сети в сельских поселениях юга Тюменской области. В рамках этого проекта создается 10 экологических маршрутов. Один маршрут мы решили создать здесь и посвятить его 65-летию юннатского движения в Тюменской области, — заявила Светлана Максимова, председатель движения «Чир».

Экологический маршрут охватывает весь сквер Юннатов и включает в себя 11 станций-этапов, посвященных деревьям, животным и интересным природным объектам этого сквера. На каждом из них можно будет остановиться и подробно узнать о них.

— Этот проект не на один день: мы будем заниматься с инициативной группой ребят, которая его доработает и будет проводить по этому маршруту своих одноклассников, друзей, а затем передаст его по наследству младшим школьникам, — рассказала Светлана Максимова. Схему маршрута она передала директору средней школы № 5 Галине Шевалье.

Сейчас организаторы проекта ведут переговоры с управой Ленинского АО об установке в сквере фундаментальных стендов с информацией об экологическом маршруте, чтобы он был доступен для всех жителей и гостей Тюмени.