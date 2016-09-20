Депутат Тюменской областной Думы Владимир Ульянов посетил Казанский район.

Первая встреча Владимира Ульянова на казанской земле состоялась с главой Казанского муниципального района Татьяной Богдановой. Депутат ознакомился с оперативной обстановкой в районе, поинтересовался ходом выполнения противопаводковых мероприятий. Татьяна Богданова рассказала о принимаемых мерах, а также показала наиболее уязвимые при паводке места по берегам Иртыша.

Далее Владимир Ильич провёл парламентский урок в Казанской общеобразовательной средней школе для учеников 10-х классов. Построив общение в форме дискуссии, рассказал присутствующим о Тюменской области как о сложно устроенном субъекте РФ, об устройстве исполнительной и законодательной ветвей власти в области и автономных округах, об основных вехах образования Тюменской области. По оценке депутата, участники показали хорошие знания по обсуждаемой теме, умение логично мыслить и делать выводы.

Встреча с ветеранами состоялась в Казанском доме культуры. Владимир Ильич поздравил всех с 30-летием образования ветеранской организации Тюменской области, поблагодарив за неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Также Ульянов отметил важность ветеранского движения в жизни Казанского района, пожелал всем крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, направленной на благо родного края. Депутат отметил активистов благодарственными письмами и ценными подарками.

В деревню Копотилово Пешнёвского сельского поселения Владимир Ульянов приехал, выполняя своё обещание о встрече, которое он дал полгода назад мест-ным депутатам. В непринуждённой обстановке, за чашкой чая, Владимир Ильич обстоятельно ответил на вопросы депутатов сельского поселения, рассказал собравшимся о работе Тюменской областной Думы и правительства Тюменской области, направленной на развитие региона и улучшение жизни тюменцев, жителей села.

Затронул и вопрос эффективности работы областных программ, подчеркнув позицию губернатора Владимира Якушева по сохранению на прежнем уровне их финансирования в социальной сфере и в области сельского хозяйства, работе, направленной на стимулирование и развитие личного подсобного хозяйства.

Затем Владимир Ульянов посетил вдову участника Великой Отечественной войны, участницу трудового фронта Марию Тихоновну Бородину, которой торжественно вручил сертификат на приобретение жилья.

Заключительным аккордом стало участие депутата в сходе граждан Казанского сельского поселения в районном Доме культуры: были заслушаны отчёты о проделанной работе исполнительной власти поселения и муниципального района.

На каждый вопрос присутствующих был дан чёткий и полный ответ. Владимир Ульянов поблагодарил жителей сельского поселения за неравнодушие и желание помочь местной власти в благоустройстве села, за помощь в выполнении противопаводковых мероприятий.

В завершение Владимир Ильич отметил за эффективность работы Думу Казанского муниципального района и Думу Чирковского сельского поселения, которые стали победителями в областном смотре-конкурсе среди представительных органов муниципальных районов и администраций сельских поселений.