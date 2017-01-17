9 Мая, в День Победы, в Норвегии на праздничных мероприятиях было развёрнуто Знамя Победы, сделанное на Ямале.

Участники акции «Бессмертный полк» прошли по центру Осло, столицы страны, с фотографиями своих героических предков и с копией флага, водруженного над рейхстагом в мае 1945 года.

Сам легендарный символ был изготовлен в Салехарде в рамках международной гражданско-патриотической акции «Знамя Победы: Ямал — соотечественникам!» и отправлен в Норвегию.

В этот же день в Киргизии также праздновали с ямальской копией Знамени Победы. Ее несли участники акции «Бессмертный полк», впервые прошедшей в селе Ивановка (Чуйская область). А после торжеств флаг был передан в совет воинов-афганцев — для проведения мероприятий патриотической направленности.

Пресс-служба губернатора ЯНАО напоминает, что первый этап акции «Знамя Победы: Ямал — соотечественникам!» стартовал в сентябре 2016 года на Всемирном молодёжном форуме «Историческая память: связь поколений» в Болгарии. Ямальцы провели мастер-класс для делегатов из 67 стран мира по изготовлению копии Знамени Победы.

Участники форума были приглашены к дальнейшему участию в акции. В адрес департамента международных и внешнеэкономических связей округа пришли заявки из Болгарии, Норвегии, Кыргызстана, Республики Беларусь.

На втором этапе ямальские школьники, ветераны, представители общественных организаций в рамках акции «Знамя Победы: Ямал — соотечественникам!» изготовили копии Знамени Победы, которые были отправлены по указанным адресам, а также в Молдову и Армению.