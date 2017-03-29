Правительство Тюменской области и ФБУ «Тюменский ЦСМ» объявляют о проведении Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2017 года и конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» 2017 года. Конкурсы проводятся в целях поддержки товаропроизводителей и стимулирования повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг.

Основанием проведения конкурсов являются: Распоряжение губернатора Тюменской области от 14 мая 2003 г. № 360-р; Распоряжение правительства Тюменской области от 31 августа 2015 г. № 1400-рп, Постановление правительства Тюменской области от 28 сентября 2015 г. № 452-п; Приказ Управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области от 30 сентября 2015 г. № 31; Решение президиума Академии проблем качества от 13 января 2017 г. №П-01-17.

Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России» в 2017 году проводится по номинациям:

- продовольственные товары;

- промышленные товары для населения;

- продукция производственно-технического назначения;

- изделия народных и художественных промыслов;

- услуги для населения;

- услуги производственно-технического назначения.

Организации и индивидуальные предприниматели, участвующие в федеральном этапе Конкурса, награждаются дипломами лауреатов и дипломантов, при этом информация о товарах и услугах размещается на интернет-сайте программы, в СМИ и ежегодном каталоге, который распространяется по всей России и направляется в органы государственной власти субъектов РФ.

Программой предусмотрены награждения предприятий призами «Лидер качества», «Гордость Отечества» для высокотехнологичной продукции, «Вкус качества» для пищевой продукции, «За успехи в импортозамещении» для продукции и услуг, «Инновация-2017» для продукции и услуг, «Народный промысел» для изделий народных и художественных промыслов, присвоение продукции и услугам статуса «Новинка», а также награждение руководителей и работников предприятий-победителей почетными знаками «За достижения в области качества» и «Отличник качества».

Предприятия, чьи товары или услуги стали лауреатами и/или дипломантами конкурса, имеют право использовать логотип Конкурса Программы «100 лучших товаров России» в рекламных целях и размещать его в товаросопроводительной документации и на упаковке продукции.

Конкурс «Лучшие товары и услуги Тюменской области» в 2017 году проводится по следующим номинациям:

- продовольственные товары;

- непродовольственные товары для населения;

- продукция производственно-технического назначения;

- изделия народных и художественных промыслов;

- услуги (в т. ч. производственно-технического назначения, в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, санаторно-оздоровительные, туристические, гостиничные, автотранспортные и т.д.);

- региональный франчайзинг.

Организации и индивидуальные предприниматели, чьи товары или услуги стали лауреатами и дипломантами конкурса, награждаются призами и дипломами правительства Тюменской области. Итоги конкурса размещаются на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Победители конкурса вправе маркировать товары и услуги знаком конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области».

Заявки на участие в конкурсах с необходимым перечнем документации необходимо подать до 23 июня 2017 годав ФБУ «Тюменский ЦСМ» по адресу: 625027, г. Тюмень, ул. Минская, 88, каб. 302.

Консультации и оказание методической помощи предприятиям-участникам по телефону (3452) 20-21-43.

Контактное лицо по координации работ конкурсов — Черепкова Валентина Николаевна, тел. (3452) 20-21-43. E-mail: 100best-to@mail.ru, ntd@csm72.ru.

Приемная ФБУ «Тюменский ЦСМ»: (3452) 20-62-95, факс (3452) 28-00-84.

Контактные телефоны по координации работ в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области: (3452) 556-182, (3452) 556-176. E-mail: ulto72@ya.ru, torg-to@72to.ru.

Порядок проведения и условия участия в конкурсе размещены на интернет-сайтах www.csm72.ru, www.100best.ru и admtyumen.ru/ogv_ru/finance/consumer_market/best_articles.htm