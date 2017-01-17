Вчерашнее утро началось для жителей Ишима тревожно — паводок вновь перешёл в наступление.

По информации администрации города, из-за высокого давления начался подмыв дамбы в районе садового товарищества «Энергетик». В зону предполагаемого подтопления попали 8 улиц. Власти муниципалитета организовали оперативную эвакуацию жителей в микрорайоне Серебрянка.

Межведомственная комиссия также приняла меры по массовому оповещению граждан о возможном затоплении. Были задействованы электрические сирены, специалисты лично обходили жилые дома.

Для эвакуации организован общественный и специальный транспорт. Работают 7 пунктов временного размещения, куда можно прибыть самостоятельно либо через сборно-эвакуационный пункт, расположенный по улице Казанской, 25. Также есть возможность подать заявку на вывоз имущества и животных.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал обстановку. По его словам, мероприятия по борьбе с паводком, заранее организованные и проведенные, позволили городу избежать большой беды после подмыва дамбы. Ситуация не стала неожиданностью ни для органов власти, ни для проживающих там людей.

— Было организовано круглосуточное дежурство на дамбах, поэтому вовремя предупредили граждан и оперативно провели эвакуацию. К подъему воды готовились. Дачные участ­ки, попавшие в зону возможного подтопления, были освобождены от людей, все были предупреждены. Оповещение граждан начали проводить еще с марта, снега было много, поэтому работали на опережение, — сказал Владимир Владимирович.

На 11 мая в Ишиме подтоплено 55 жилых домов, в районе Серебрянки вода подходила примерно к 30 домам. Людям предоставили транспорт, чтобы вывезти имущество на склад на ответственное хранение. Ведется вся превентивная работа, укрепляются и возводятся дамбы, имеется необходимая техника. Группировка МЧС усилена, подготовлены пункты временного размещения, организовано горячее питание, сообщает пресс-служба губернатора.