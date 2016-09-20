Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов провёл приём граждан в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

К депутату обратилась предприниматель, семья которой попала под процедуру банкротства. Однако при оформлении документов возникли юридические сложности, о которых она и рассказала спикеру регионального парламента. Закон о банкротстве физических лиц, по мнению заявительницы, не учитывает всех практических моментов процедуры. Сергей Корепанов предложил тюменке изложить проблему письменно, со ссылкой на действующие нормы, подробно указав, где присутствуют законодательные пробелы. Это позволило бы проанализировать возможность внесения изменений в действующий федеральный закон, а следовательно, помочь обратившейся женщине.

Редкая встреча депутата с избирателями обходится без предложений о награждении людей с большим трудовым стажем и достойной рабочей биографией благодарственными письмами Тюменской областной Думы. Из десяти тюменцев двое попросили содействия депутата. Каждому дано подробное разъяснение о том, что этот вопрос решается трудовым коллективом.

Сергей Корепанов пообщался и с жителем Ярковского района, который служил в группе советских войск в Германии. Он пришел с идеей установить памятную стелу, посвященную всем, кто прошел такую службу. Мужчина рассказал, что подобные памятники уже есть в Челябинске, Кургане, Ярославле и Чебоксарах. Инициатор установки стелы показал Сергею Корепанову эскиз и рассказал, что в муниципальном образовании уже начался сбор денег на реализацию проекта.

По словам депутата, очень востребована бесплатная юридическая помощь. Люди хотят правильно составить кассационную жалобу или воспользоваться услугами профессионального адвоката.

Обращаются земляки и с просьбами о трудоустройстве. Часто спикер регионального парламента направляет заявления для решения этих вопросов специалистам департамента труда и занятости Тюменской области.

Всем обратившимся Сергей Корепанов дает необходимые разъяснения. Его помощники оформляют запросы в ведомства для получения подробных рекомендаций каждому заявителю.