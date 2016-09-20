В областном центре состоялось вручение премии общественного признания «Спасибо за службу».

Все полицейские, которым жители региона написали благодарности в рамках этого проекта, собрались в актовом зале Главного управления МВД России по Тюменской области.

Как уже сообщали «Тюменские известия», проект «Спасибо за службу» проходил с 6 марта по 28 апреля. Каждый желающий мог поблагодарить полицейских за оказанную помощь на сайте Ядоверяю.рф, по телефону горячей линии 611-305, а также оставить свое сообщение в ящиках для писем, установленных в торговых центрах. За всё время было собрано 268 благодарностей в адрес сотрудников полиции.

Премию общественного признания получили 137 человек — следователи, инспекторы ДПС, инспекторы управления по вопросам миграции, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, участковые, специалисты органов по делам несовершеннолетних, инспекторы по пропаганде. Отдельное «спасибо» жители региона выразили кинологу Александру Малышкину и его немецкой овчарке Киме — на их счету 11 раскрытых преступлений!

На церемонии вручения премии к собравшимся обратился вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев:

— Мы присутствуем на замечательном событии! В обычной жизни вам ставят задачи, которые вы выполняете, а сегодня вы в праздничной обстановке получаете слова признания от своих земляков. И это закономерно — именно от вашей работы зависит безопасность региона, и днем и ночью вы приходите на помощь. Именно ваша служба, как никакая другая, нужна тюменцам!

Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов согласился с мнением Сергея Сарычева. Действительно, для полицейских вручение премии общественного признания — совершенно новое событие. Эту премию, без преувеличения, можно считать наивысшей наградой.

— Пусть она станет стимулом для добросовестной работы на благо Тюменской области! — напутствовал подчиненных Юрий Алтынов.

А вице-президент ассоциации работников правоохранительных органов Тюменской области, историк, краевед Александр Петрушин выступил с инициативой от общественного совета при УМВД по Тюменской области, председателем которого является. Он предложил в личных делах сотрудников, получивших премию, отмечать этот факт — наряду с ведомственными наградами.

Сергей Сарычев и Юрий Алтынов вручили виновникам торжества премию общественного признания — символические статуэтки в форме щита. Кстати, одна из них досталась начальнику полицейского главка. Марина Трофимова на сайте «Ядоверяю.рф» написала: «Хочу выразить благодарность начальнику УМВД по Тюменской области, генерал-майору полиции Алтынову Юрию Петровичу. Я мама двух детей 7 и 11 лет. Живу с рождения в Тюмени и хорошо помню, как в подростковом возрасте мы с подругами боялись гулять в одиночку по улицам города. Никогда не забуду, как однажды за мной, школьницей, до самого дома бежал пьяный мужчина.

Сегодня Тюмень — один из самых привлекательных городов России. И не последнюю роль в этом играет безопасная и спокойная обстановка. Мои дети самостоятельно ходят в школу, на тренировки, в бассейн. Я не боюсь за них, так как в городе действительно СПОКОЙНО. И днем, и ночью есть ощущение безопасности, защищенности».

Автор этих строк Марина Трофимова пришла на церемонию, чтобы еще раз поблагодарить всех полицейских за службу и вручить премию общественного признания Юрию Алтынову.