В Тюменском драматическом театре открылась персональная выставка заслуженного художника РФ, председателя регионального отделения Союза художников России Александра Новика. Работы мастера вернулись в областную столицу после длительного путешествия по городам и весям. Они нашли своих зрителей в Москве, Уфе, Омске, Стерлитамаке и даже в Китае. Настала и наша очередь оценить художественный дар земляка и его «Живописные метафоры».

Александр Сергеевич сообщил, что рад наконец-то показаться тюменским зрителям. И добавил, что после работы в «драме» выставка отправится в Красноярск и Барнаул. Он оценил пространство театра и его выставочный потенциал.

— В последнее время в Тюмени большая напряжёнка с экспозиционными площадками, — констатировал Новик. — А в театре всегда много зрителей, которым интересно искусство. Хорошо, что у наших художников есть возможность устраивать выставки в театральных стенах.

Его горячо поддержал советник губернатора Тюменской области по специальным проектам в сфере СМИ и информации Александр Новопашин, уточнив, что мы живём в синкретичное время, когда музы дружат друг с другом и одна дополняет другую. Александр Павлович отметил, что Новик принадлежит к тем художникам, произведения которых не требуют подписи, его «почерк» ни с чьим другим не спутаешь.

«Живописные метафоры» Александра Новика — это 64 картины, написанные в период с 1994-го по 2016 год. Живопись, акварель и смешанная техника. Увлекательный хоровод образов и красок, женских фигур, деревянных домиков и церквей. И главным в нём является цвет, который говорит со зрителем на чувственном языке. Недаром ценители изобразительного искусства в Стерлитамаке заметили, что цветовые сочетания отдельных фрагментов живописи тюменского художника искрятся, словно драгоценные самоцветы.

— Работы Новика проникнуты цветом света, — сделал вывод экс-директор драмтеатра Владимир Коревицкий и пояснил: — В наложении красок, формах и фигурах, в каждом мазке кисти здесь виден не просто цвет, а идущий из его глубины свет.

И ещё одну деталь подметил Владимир Здиславович: на полотнах мастера все строения — дома, церкви, столбы, ворота — имеют наклон. Наверное, скоро упадут? Нет! Придут в движение! Поэтому картины Александра Новика можно не просто с удовольствием разглядывать — за ними интересно наблюдать и строить предположения о том, что изменится в следующий миг в микромире, созданном художником.

— Когда мы готовили экспозицию и развешали работы, я ахнула! Увидела нового Новика, — призналась заведующая музеем Тюменского драматического театра Надежда Васькова. — На этой выставке он предстаёт перед нами как художник высокого международного уровня. В его произведениях мы видим сформировавшуюся руку творца. Работы Александра Сергеевича прекрасно вписались в театральное пространство. В этих стенах его выставка смотрится как роскошная постановка. Да что там, у него каждая картина — как спектакль! И каждая рассказывает свою историю. У Новика особое видение мира, он не принадлежит к какому-то определённому клану мастеров изобразительного искусства. Я думаю, он — народный художник!