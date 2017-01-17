Общероссийскому общественному гражданско-патриотическому движению «Бессмертный полк России» исполнилось 10 лет. Этому событию была посвящена экспозиция, открытая в Тюменской областной Думе.

Впрочем, мы еще и слыхом не слыхивали о подобном движении 8 мая 2007 года, опубликовав на первой полосе «Тюменских известий» заметку нашего нештатного автора Геннадия Иванова с необычным предложением: выходить на парад Победы с фотографиями родных и близких — фронтовиков Великой Отечественной…

Тогда Иванов и ещё несколько человек вышли в Тюмени на торжественное шествие с портретами. А уже на следующий год их поддержали многие тюменцы, и, кстати, одними из первых — школьники. Сегодня говорят: тоненький ручеёк народной памяти за десять лет превратился в полноводную реку. В океан даже. Ведь шествие Бессмертного полка идёт сегодня более чем в 60 странах мира. В таких далёких от нас Америке, Австралии, Палестине, Норвегии…

Масштаб. Вот что потрясает в нынешнем движении. Возможно ли такое по приказу, по «разнарядке»?! Тот, кто сам не шагал в колонне «полка», видел по телевизору: течёт та самая река — теперь бескрайняя, уходящая за горизонт. На её волнах покачиваются портреты — увеличенные с крохотных потрескавшихся фотокарточек, добытых из старых семейных альбомов. Или не очень умело, но с любовью скопированных собственной рукой… А всмотритесь в лица тех, кто несет эти портреты над собой. А как окружают журналиста, ведущего телерепортаж: хоть на секунду «предъявить» своего солдата телекамере. Хоть два слова — взволнованно, запинаясь — успеть сказать о своём герое!

О масштабе «Бессмертного полка» (только не называйте его теперь акцией!) говорил, открывая экспозицию, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, секретарь тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов. У него своя «шкала», по которой можно судить о преемственности «Бессмертного полка». Если депутаты пятого созыва несли в праздничной колонне портреты своих отцов, сказал Андрей Викторович на открытии, то представители нынешнего, шестого, созыва несут над головами портреты дедов… Это и есть — связь поколений.

О связи поколений, о памяти говорил почтивший выставку своим присутствием ветеран Великой Отечественной Юрий Луковский (наши читатели наверняка хорошо помнят знаменитую «гаубицу Луковского»). У поколения, чтущего память, есть будущее, убеждён ветеран. Слушали его с благодарным вниманием. А меня лично до слёз тронуло, когда легендарный, убелённый сединами солдат обратился к гостям выставки и к журналистам со словами: «Низкий вам поклон — за то, что пришли, за то, что помните!»

Выставка «Бессмертный полк России» будет работать до конца мая.

Герой дня — Геннадий Кириллович Иванов — говорил о своём отце. Вспоминал о многолетней переписке, которую он вёл, «пробивая», продвигая идею «Бессмертного полка». От души благодарил тех, кто поддержал его практически «на старте» — и депутатов, и журналистов, и рядовых тюменцев.

Вопросов к Иванову было много (и это несмотря на содержательно-красноречивые экспонаты выставки). Догадайтесь — какой был первым? Конечно же, всех интересовало, о чём Геннадий Кириллович говорил с Президентом России Владимиром Путиным, шагая с ним плечом к плечу на нынешнем параде 9 мая в Москве.

Иванов рассказал всё, как было. Сначала, говорит, попросил президента передать привет тюменцам, что Путин с готовностью сделал. Потом — быстро — обсудили историю развития движения. Его истинные задачи. А под конец Владимир Владимирович сказал нашему Иванову: «Благодаря вам сегодня мой отец, простой солдат Великой Отечественной, идёт вместе с нами в этом огромном строю!»

…Еще одним событием в этот день стало появление на выставке Моисея Ефремовича — 92-летнего ветерана войны, легендарного лётчика «ночной дальнебомбардировочной авиации». Он специально прилетел в Тюмень из Москвы — в инвалидном кресле, с сопровождением. Об уникальном лётчике (на его счету более 708 часов полёта на высоте более 9 тысяч метров) «Тюменские известия писали в марте этого года. Тогда, на фронте Ефремовича звали «Ас»: из 20 снарядов — в цель попадало 20. Бомбил немецкие военные объекты на Украине, в Белоруссии, Румынии, Венгрии, Польше, Чехословакии, Германии… Почитайте на сайте «ТИ» — не пожалеете. Тяжелый перелёт, сказал Моисей Исаакович, — это дань его уважения к создателям и участникам движения «Бессмертный полк».

В строку

— Геннадий Кириллович, в январе прошлого года «Тюменские известия» и региональное отделение «Бессмертного полка России» направили предложение руководителю «Роскосмоса», чтобы на космический корабль доставить портреты советских космонавтов Георгия Берегового, Павла Беляева и Константина Феоктистова. Ответ? Обычно о таких ответах можно сказать: «Принято к сведению». Вы дальнейших шагов не предпринимали?

— Флаг движения «Бессмертный полк России» уже более двух месяцев как доставлен на космический корабль.

Недавно на орбиту поднялись ещё два космонавта — наш, российский, и американский. Мне так и видится картинка:

9 мая, когда по планете шагает Бессмертный полк, на космическом корабле на фоне развёрнутого флага космонавты держат в руках фотографии трёх наших космонавтов и трёх американских: Джона Гленна, Алана Шепарда и Дональда Слейтона — также участников Второй мировой войны. Бессмертный полк в космосе! Нет, это не дань моде — на фоне непростых отношений между нашими странами полк сможет сыграть положительную роль. Пытаемся достучаться до руководителей «Роскосмоса»…