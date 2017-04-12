— Несколько месяцев ломала голову, как назвать вокальную группу. Имя должно быть говорящим. Просматривала словари. Видела варианты даже во сне! И наконец родился «ТРаМПЛиН» — «Театр Радости, Музыки, Песни, Любви и Надежды», — поделилась секретом успеха художественный руководитель ансамбля Галина Логачёва.

Уже 20 лет «Музыкальный трамплин» зажигает сердца зрителей яркими, добрыми чувствами, а из юных вокалистов растит звезд — ни больше ни меньше — мировой величины. В апреле ансамбль утроил для горожан праздник: представил отчетный, юбилейный концерт, который длился два часа.

У истоков

В 1997 году родился еще не «Трамплин» — а мысль. У заведующей хоровым отделением тюменской музыкальной школы № 1 Галины Логачёвой появилось горячее желание создать вокальный коллектив, подобного которому в Тюмени еще не было. Единомышленниками педагога стали ребята 11-12 лет из хора «Серебристый ручеек». Мальчишки решили, что хотят попробовать силы в синтезе жанров и петь не только классику, но и эстраду. Это сегодня музыкальным «кроссовером» никого не удивишь. Тогда же решение развиваться в двух направлениях было очень смелым. Тем более что в музыкальной школе не было никакой материальной базы: сцены, аппаратуры, микрофонов…

Первых членов своего вокального коллектива Галина Леонидовна ласково называет «дети на диване». Ребята занимались прямо у нее дома. За основу бралась хорошая детская песня, разные направления русской народной песни в эстрадной обработке… В какой-то момент юным артистам стало понятно: исполнительский уровень вырос настолько, что надо выходить на сцену. Но на рубеже 2000-х с этим были сложности. О конкурсах узнавали педагоги по знакомству, друг от друга. Тем не менее года через два-три «Вокальная группа Галины Логачёвой» засветилась на просторах страны и стала востребованной на концертных мероприятиях в Тюмени.

— Поскольку не было подходящей базы для занятий эстрадой, то концертному искусству юные артисты учились прямо на репетициях и самих выступлениях, — рассказала Галина Леонидовна. — Однажды наш коллектив увидела директор областного Дворца «Пионер» Вера Шерегова. Она спросила: «Вы чьи? Ничьи? А хотите быть нашими?» Радости не было предела! Получили великолепные возможности для творческого роста и стали добиваться успехов. Коллектив сразу увеличился в три раза.

Династия

На концертных афишах ансамбля «Музыкальный трамплин» у Галины Леонидовны значится фамилия «Беззубова-Логачёва». Леонид Беззубов — виртуозный музыкант, был основателем и руководителем тюменского оркестра русских народных инструментов. Коллектив сейчас носит его имя. Лилия Беззубова — пианистка, всю жизнь проработавшая концертмейстером в Тюменском училище (колледже) искусств.

И сама Галина Беззубова-Логачёва — личность незаурядная. Обучаясь в музыкальном училище у талантливого педагога Евсея Натановича Шапиро, пианистка Галя на всю жизнь влюбилась в хоровое дело. Блестяще закончила исполнительский педагогический факультет Челябинского института культуры и по распределению вернулась в Тюмень, где руководила огромным взрослым хором ДК «Строитель». Галина Логачёва успела открыть вокально-хоровые отделения в музыкальных школах Сургута и Ишима, стать руководителем такого отделения в Тюменской школе искусств имени В.В.Знаменского, а позднее — возглавить отделение вокально-хорового искусства Дворца творчества «Пионер». Кроме того, десять лет назад Галина Леонидовна получила логопедическое образование в Тюменском госуниверситете. Знания педагога помогают артистам из младшего хора «подтянуть» произношение и стать лауреатами международных конкурсов.

Возможно, не было бы «Музыкального трамплина» в его сегодняшнем виде, если бы не братья Логачёвы, которые начинали свой творческий путь как артисты вокального коллектива. Оба ребенка «выросли под роялем», как рассказывает о сыновьях Галина Леонидовна. Игнат в 14 лет открыл в себе талант барабанщика, увлекся электронной музыкой. Выучился на музыкального звукорежиссера в Санкт-Петербурге и работает в ДК «Строитель». Делает аранжировки для «Трамплина».

Младший сын Богдан преподает в «Пионере» игру на классической гитаре. «Вы не представляете, что делают гены! — рассказывает Галина Леонидовна. — Богдан никогда не видел деда. Но у него потрясающий педагогический талант. Когда со стороны наблюдаю, как он кропотливо учит своих гитаристов, не перестаю удивляться: беззубовская манера! Каждый раз, когда члены жюри слушали его выступления на конкурсах, спрашивали: «Почему ты Логачёв? Тебе надо быть Беззубовым!» И сейчас мы с сыновьями серьезно обсуждаем этот вопрос: сделать фамилию семьи двойной. Надо сохранить память о Леониде Беззубове — легендарном тюменском музыканте, педагоге, дирижёре. Такую фамилию носить очень ответственно…»

В будущее!

Вокальный ансамбль «Музыкальный трамплин» сегодня — это 107 юных артистов. В состав входят разновозрастные коллективы: «Карапузы» (3-4 года), «Шалунишки» (5-6 лет), «Апрель» (7 лет), «Трамплинята» (7-9 лет), «Радость» (9-11 лет), «Подснежник» (11-13 лет), «Вместе» (14-18 лет). Кроме того, все дети поют в классик-хоре «Серебристый ручеёк». Галине Логачёвой уже десять лет помогает педагог Татьяна Шурлыгина.

«Качество пения всегда будет стоять в вокальном коллективе на первом месте. И все-таки ключевым в названии «Трамплин» мы считаем слово «театр», — разъясняет Галина Логачёва. — Мы считаемся «шоу-хором». Занимаемся хореографией. Каждую песню буквально проживаем на сцене. Методика обучения строится таким образом, что с «лялечного» возраста учим вокалистов быть эмоциональными и открытыми.

Набор в коллектив официально и широко не объявляется. Сюда дети приходят в течение всего года. Говорят просто: «Хочу петь!» Принимают всех. А остаются те, кто действительно получает радость от выхода на сцену. Сегодня в основном, концертном, составе ансамбля 36 человек. Это ребята от семи до восемнадцати лет, которые могут петь и классику, и эстраду.

Мы стараемся участвовать во всех самых неожиданных творческих проектах, которые появляются в Тюмени, во всех правительственных мероприятиях, днях города и области. В прошлом году именно «Музыкальный трамплин» презентовал в Тюменском регионе гимн «Российского движения школьников», написанный Игорем Крутым. Самым ярким событием прошлого года стала запись гимна страны ко Дню России. Видеоролик, сделанный в рамках проекта явыбираю.рф, с интересом смотрел весь мир.

Юные вокалисты принимают участие в сводном хоре Тюменской области, а солисты ансамбля являются его солистами. Большие проекты реализуют ребята вместе с филармонией. Они выступают с Тюменским государственным симфоническим оркестром, с камерными оркестрами. Классик-хор «Серебристый ручеёк» постоянный участник проекта Марии Блажевич в органном зале».

«Музыкальный трамплин» поддерживает связь с центрами ветеранов и благотворительными организациями, активно выступает с концертами. В программе обязательно есть произведения, отражающие историю России, посвященные бережному отношению к природе, охране детства и материнства. Концертный состав коллектива с воодушевлением исполняет классическую музыку и обработки русских народных песен, сотрудничает с оркестром русских народных инструментов имени Леонида Беззубова.

Юным вокалистам есть к чему стремиться. Они видят, чего достигли ребята, которые воспитывались в «Трамплине». О московском эстрадном солисте Алексее Романове многие узнали благодаря его участию в проекте «Голос». Михаил Шепеленко после обучения у Логачёвой продолжил образование в Уральской государственной консерватории, а сейчас учится в Королевской академии музыки в Лондоне. Дмитрий Грачев поет у Ларисы Долиной. Иван Громов настолько развил на сцене театральный талант, что решил учиться в институте имени Бориса Щукина. Ученицы Логачёвой сейчас в консерватории Неаполя, в академии молодых певцов Мариинского театра.

Многие выпускники приехали или прислали видеовесточку на юбилейный концерт «Трамплина». Можно говорить, что уже сложилась своеобразная тюменская школа. «Теперь остается одна мечта, — признается Галина Логачёва, — официально создать свою вокально-хоровую школу с развитием всех вокальных направлений. А мысль — это уже начало дела!»