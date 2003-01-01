Легенды, загадки, тайны — всё это всегда привлекает читателя. Если в биографии дома, артефакта, моста или иного исторического объекта есть глава, окутанная таинственностью, то он окружается пристальным туристическим вниманием. Сегодня я встретился с человеком, который годами собирал такие вот городские легенды, став, пожалуй, главным специалистом по мистификации тюменской истории, — Еленой Дубовской.

О детстве и взрослении

Елена Дубовская сегодня занимается краеведческими исследованиями, проводя огромное количество времени в городских и областных архивах. Помимо этого пишет и издает детские книжки. И первым делом я поинтересовался о природе писательского сознания и о пристрастии Елены к тайнам и легендам.

— Елена, расскажите, откуда корни растут?

— Легенда — это буквально то, что хочется прочесть, что привлекает внимание. Оттого и такой всенародный интерес к загадочным местам и событиям. Мое сознание, как и любого другого человека, конечно, родом из детства. Что родители закладывают в нас в раннем возрасте, то и проявляется впоследствии. Так, папа мой всегда интересовался историей. Когда я училась в начальной школе, мы любили зимой спускаться к реке, около совмещенного моста, вытаптывать разные слова на снегу, подниматься и смотреть вниз. В это время бурно развивалась моя фантазия.

Затем мы шли по узеньким улочкам, усеянным старинными деревянными домами, на одной из этих улиц стояло ветхое двухэтажное здание. И отец рассказывал, что когда-то давно, еще до революции, здесь жила купеческая семья, и к ним в дом ворвались разбойники, грабители, перерезали всех. Спастись удалось лишь маленькому мальчику, спрятавшемуся за дверью. Меня очень сильно напугала эта история, вонзившись навсегда в мою память и во многом определив дальнейшие интересы. Позднее я, конечно, возвращалась сюда, пыталась расспросить. Было это 11 лет назад. Это дом по улице Хабаровской, 1. Жительница его, Лидия Демидовна Русановская, 78 лет от роду, сказала, что «дом этот недобрый, в нем неуютно, тяжело живется». Ставни скрипят, страшно становится, не иначе как привидение здесь водится. Значит, говорит, когда-то здесь убили кого-то…

Такие вот истории и предопределили мой интерес к изучению неизведанного. Позднее, в 90-е годы, окончив филологический факультет университета, я стала писать об архитектуре, истории Тюмени в «Тюменских известиях». Там же выходили и первые материалы о наших городских легендах. Позднее вышли две книги, ставшие популярными, — это «Легенды и тайны Тюмени» и «Незабытая Тюмень». Я тесно работаю с людьми уважаемыми, успешными — краеведами и архитекторами, так что выдумок в моих материалах нет. Формула моей работы: информация из архива, комментарии профессионалов, глас народа плюс собственное трезвое сознание.

О тайнах и тайниках

— Из огромного количества тайн и загадок в нашем городе что является самым интересным, громким?

— Оживленную риторику вызывают подвальные помещения, что раз от раза находят реставраторы в старинных особняках. Можно сказать, что эта тема всегда сама меня находила. Когда я вела в «Тюменских известиях» рубрику о тюменской архитектуре, уважаемые тюменские люди, архитекторы, реставраторы сами стали рассказывать мне о том, что в старых домах подвальные помещения имеют некие углубления, продолжения. Информации об этом мало, и обыватели стали пускать слухи, что это подземные ходы, которыми испещрена Тюмень. Архитектор Стержантов, когда сносили здание первого в Сибири роддома на улице Кирова, видел необычное строение, ведущее глубоко под землю. Александр Клименко, реставратор, рассказывал, что при реставрации здания в усадьбе Колмаковых, на перекрестке Республики и Первомайской, когда был убран культурный слой земли, была обнаружена загадочная дверь. Или тот же Клименко с архитектором Панфиловым рассказывали, что при строительстве дома по соседству со зданием почтовой конторы произошел провал в земле. Потребовался не один грузовик щебня, чтоб засыпать образовавшуюся брешь. Такая необычная архитектура и порождает большое количество слухов, мнений и домыслов.

— В здании музея «Царская пристань», где находилась управа крупнейшего пароходства Игнатова и Курбатова, также есть глубокий подземный ход, ведущий, вероятно, к реке. И когда идет дождь, то становится очевидно, что ход этот служит как дренажная система. Так, может, и те углубления, о которых мы говорим, имели гораздо более практичное значение, чем можно подумать?

— Конечно, это особенности архитектуры того времени. Ведь тот же Клименко говорит, что защищаться в то время было не от кого, от самих себя разве что. В принципе, я считаю, что богатые купцы тогда вполне могли и «чудить», выстраивая для себя такие подземные ходы для перехода в соседние дома. Но зачем — неизвестно. Один подземный ход в Тюмени есть совершенно точно. Имеются даже ключи от него, однако воспользоваться ими не представляется возможным. Ведет ход от ДК «Нефтяник» к зданию Народного дома, а оттуда выходит к реке. Построен он был уже в советское время. Говорят, что так необычно тюменцы собирались выстроить выход на набережную, которой тогда даже и не было.

— На этой почве заходит речь и о тайниках и кладах?

— О, это опасная тема! Несмышленые люди склонны к разрушениям в поисках того, о чем сами не знают. Конечно, купцы в революционные времена прятали деньги и ценные бумаги в своих домах. Однако могу ответственно заявить: дорогие тюменцы, все ценные монеты и украшения уже давно найдены, не надо ничего копать и искать! А для нас с вами кладом могут быть и другие находки, не представляющие для обывателей никакой ценности, — это и бухгалтерские документы наших купцов, и детали железной дороги царских времен, отлитые на заводе Машарова…

О мистике и мистификации

— Вокруг старинных мест, как водится, постоянно ходят разговоры о неких мистических событиях, происходящих там. Мол, водятся там призраки. И едва ли не в ста процентах случаев это призраки известных людей…

— Да, разговоров много, однако все совсем не так. Не стоит забалтывать эту тему, превращая ее в чушь. Вообще всплеск интереса к подобным событиям, появление легенд, связанных с привидениями, приходится на конец девяностых, когда мистика попросту вошла в моду. Скажу так: если дом старый, то в нем необязательно должно водиться привидение. Просто есть очень старые, с плохой энергетикой, дома, там люди часто испытывают дискомфорт. И это необязательно связано с призраками, это сами дома такие.

— Вы говорите об этосе — духе места и времени?

— Именно. Вот, например, разговоры о появлении духа Нины Ивановны Вальтонс в театре кукол. Представляете, какая энергетика там? Много творчества, выдумок, потому и разговоры приобретают такую необычную форму. Нина Ивановна была потрясающей актрисой, дети визжали от страха, когда она играла ведьму в «Волшебнике Изумрудного города». Ее очень любили, и, как правило, с ней связывают самые добрые знаки.

После длительных уговоров корифей тюменского краеведения Валерий Александрович Чупин как-то поведал мне историю о том, что в Спасской церкви, где хранятся музейные фонды, охранники испытывали необычные негативные ощущения. Связывали это с купцом, меценатом, городским головой Андреем Ивановичем Текутьевым, который, как известно, был похоронен здесь в приделе, который сам же и построил.

Или гауптвахта, что на берегу Туры. Охранники увольнялись, проработав там лишь несколько дней. Якобы кто-то видел там очертания некой белой дамы. С тюрьмой на улице Орджоникидзе — примерно та же история.

Я не говорю о привидениях и призраках. Я говорю о душе дома. И проявления чего-то необычного могут быть только в тех домах, где трагична судьба хозяина. Либо в очень старых домах, где накапливается множество негативной энергии, которая всегда ощущается. В большинстве же случаев рассказы о призраках — лишь сплетни. Люди вообще склонны многое приукрашивать, надумывать, утрировать.

— Мне рассказывали знакомые, жившие в районе, где было Всехсвятское кладбище, близ церкви Всех святых, что в домах там могут происходить необъяснимые вещи, несмотря на присутствие рядом намоленного храма…

— Кладбища — это отдельная история. Особенно кладбища уничтоженные. Это геопатогенные зоны. Всем нам знакомо чувство дискомфорта близ Текутьевского некрополя. Здесь же градостроители зашли дальше, сровняв кладбище с землей и выстроив на этом месте жилые дома. Я не удивлена рассказам о том, что в этих домах могут происходить непонятные вещи.

Однако я бы хотела сказать о другом. Об исторически свершившихся фактах. Когда кладбище стали сносить, возводя здесь новостройки, находились люди, осквернявшие найденные там останки, смеявшиеся над покоем усопших. Мама рассказывала мне, что кто-то взял череп, нацепил его на палку, ходил по району, пугал всех, веселился. А через несколько дней его настигла беда — ноги отказали. Через некоторое время он скончался. Еще один мальчишка насобирал черепа, поставил их в шкаф, а когда это увидела его мать, у нее случился сердечный приступ, и она отправилась на тот свет. Словом, всех, кто насмехался над кладбищем, злорадствовал, настигла незавидная, страшная судьба. Всем пришло наказание. Одни сходили с ума, другие в муках умирали… Я разговаривала с батюшкой во Всехсвятской церкви — так он говорит, что действительно жители этих домов часто обращаются за помощью. Одним словом, никогда нельзя играть со смертью, смеяться над мертвыми, тем более в таких вот местах. У входа на кладбище всегда строили церковь. Здесь так получилось, что кладбище уничтожили, а церковь стала самой замоленной в Тюмени. Вот туда и советую сходить.

— У Елены Дубовской, ставшей известной благодаря изучению мистики и мистификации в тюменской истории, есть планы на продолжение раскрытия этой темы?

— Я краевед. И я занимаюсь историей как таковой, меня интересуют только факты. Так получилось, что темы легенд, загадок, мистики в истории сами меня находили, и таким образом мне удалось написать целую книгу. А муссировать слухи, домыслы, сплетни нерадивых фантазеров — это не для исследователя…