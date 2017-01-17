Накануне 9 Мая ветеранов-нефтепроводчиков поздравили тюменские артисты. В акционерном обществе «Транснефть-Сибирь» состоялся традиционный праздничный концерт.

В филиалах предприятия в почётном списке ветеранов сейчас 70 человек: фронтовики, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Все они — бывшие нефтепроводчики, слесари, электрики, бухгалтеры… Каждый — на вес золота. А их воспоминания — бесценные свидетельства той грозной поры.

— Мне было всего десять лет, когда началась война, — рассказал Михаил Дмитриевич Выш, ветеран труда АО «Транснефть-Сибирь». — Казалось бы, так много времени прошло с тех пор, но по-прежнему нелегко говорить о военных годах. Из нашего села сразу забрали всех мужчин, увели коней. А как обычные колхозные работы выполнять без такой подмоги? Очень непросто… Но никто не жаловался, все понимали: если не мы, то кто? Стаж работы у меня фактический — 56 лет. Правда, засчитали только 51. В собесе почему-то не поверили, что малолетние дети тоже работали. Мы трудились в меру своих сил, помогали родным. Мама моя прачкой в больнице была. Доставалось ей…

— Сегодня с удовольствием концерт послушал, словно окунулся в атмосферу того времени, — не в силах сдерживать слёзы, эмоции, продолжал ветеран. — Родное предприятие пригласило. Спасибо, что не забывают, помогают нам во всём. Для нас такая забота и внимание очень важны. Мы это ценим.

Гостей поздравил также генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников, пожелал им здоровья на долгие годы. Ещё заметил: «Та помощь, которую оказывает компания, лишь малая толика того, что вы заслужили!»

А делается для ветеранов компании немало. Постоянно оказывается материальная помощь. В 2016 году помогли ветеранам и с ремонтом жилья. Кроме того, 343 пенсионера общества отдохнули и поправили здоровье в санаториях Тюменского региона и Алтайского края. Проводились выплаты пенсионерам предприятия к праздничным датам, на лечение и госпитализацию.

В 2017 году ко Дню Победы каждому ветерану Великой Отечественной войны была оказана материальная помощь. Пяти ветеранам помогли в приобретении бытовой техники, ремонте жилья. «Транснефть-Сибирь» поддерживает также советы ветеранских организаций, действующих на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В 2016-м ветеранским организациям было выделено более 260 тысяч рублей. В этом же году перечислено 990 тысяч рублей Тюменской общественной организации ветеранов на установку памятника Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Федюнинскому и уставную деятельность.

Как заверила Тамара Коломыцина, председатель Совета ветеранов аппарата управления АО «Транснефть-Сибирь», все ветераны после ухода на пенсию сотрудничают с отделами, курирующими кадровые и социальные вопросы предприятия.

— Нам не на что жаловаться, — подчеркнула Тамара Викторовна. — Предприятие не забывает о своих сотрудниках, не только о ветеранах, обо всех пенсионерах. Организуются группы здоровья ежегодно. Это продлевает жизнь пожилым людям и улучшает её качество. Конечно, такое отношение дорогого стоит… Праздничный концерт стал замечательным подарком ко Дню Победы. После выступления артистов успела пообщаться с ветеранами. Они не могли сдержать эмоций, столько чувств навеяли такие знакомые с детства и юности песни «Баллада о матери», «Дымилась роща под горою», «Песня о маленьком трубаче»... Их мы слушали, не сдерживая слёз. Очень важно не забывать того, что было. Когда оглядываешься назад, вспоминаешь прошлое, тогда и то, что есть сейчас, ценишь больше.

По словам Евгения Кирьянова, председателя объединённой профсоюзной организации АО «Транснефть-Сибирь», внимание к ветеранам и преемственность поколений — приоритетная задача предприятия, залог его успешного развития.

Добавим, что песни военных лет — удивительные, живые, сжимающие сердце — исполняли победители конкурса «Волшебные ступеньки». Небольшой постановкой порадовали зрителей актёры Тюменского театра кукол. Каждый номер программы получился ярким, запоминающимся. Никто из зрителей не остался равнодушным.