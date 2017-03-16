Когда ты профессионал своего дела, обстоятельства для тебя не так уж и важны. Ты готов доказать свой профессионализм не только в привычной обстановке, но и в любом другом месте. Тюменский ансамбль формейшн «Вера» после большого количества успешных выступлений на чемпионатах мира и Европы в 2017 году доказал свой высокий класс, став призёром телевизионного турнира.

В течение двух месяцев страна следила за перипетиями телешоу «Танцуют все!» на федеральном телеканале «Россия 1». Его участниками стали танцевальные коллективы из разных регионов. А одним из сильнейших был тюменский многократный чемпион мира и Европы — ансамбль формейшн «Вера». Наши танцоры были лидерами на всех этапах конкурса, дошли до финала и лишь здесь 7 мая чуть-чуть уступили театру песни и танца «Байкал» из Улан-Удэ.

А начиналась первая в жизни телеистория прославленного тюменского коллектива с простого телефонного звонка.

— Однажды взяв в руки свой мобильный телефон, увидел в нем пропущенный вызов с незнакомого номера. У меня нет привычки перезванивать в таких случаях, но в этот день настроение было очень хорошим, и я решил набрать этот номер, — рассказывает о пути на телевидение тренер ансамбля формейшн «Вера» Алексей Литвинов. – Думаю, это была судьба. На предложение поучаствовать в телепроекте я ответил согласием, а весь коллектив мой выбор поддержал. Телеистория произошла с нами в первый раз, но мы к ней были готовы. Вообще, главное правило в нашем коллективе — быть готовыми к любой ситуации. В итоге теперь вся страна знает, что тюменский коллектив «Вера» способен выполнить любую задачу — хоть спортивную, хоть эстрадную.

Восемь танцев в режиме нон-стоп. На подготовку каждого давалась всего неделя, а затем телеэфир в специально отстроенном павильоне на московской улице Мосфильмовской. Здесь свой номер необходимо было представить на суд жюри — сильнейших хореографов и балетмейстеров страны. И от качества подготовки композиции напрямую зависела дальнейшая судьба коллектива в шоу.

За годы выступления на мировых и европейских чемпионатах «Вера» накопила большой багаж чемпионских программ, как в латиноамериканском, так и европейском стилях бального танца. Однако взять и просто выдать на гора весь свой архив в телеформате было невозможно. Шести-восьмиминутные программы в стиле формейшн просто не уместились бы в телеэфире. Частично использовать свою «домашку» удалось в двух случаях. В первом выступлении был представлен фрагмент программы «Суперзвезда», с которой в 2016 году «Вера» стала чемпионом мира. А во втором туре еще и латиноамериканская программа — в ней преобладали мексиканские мотивы. А дальше были сплошные эксперименты — вог, народный танец, хип-хоп, стомп… Натанцевались вдоволь!

— Семь из восьми танцев зашли прекрасно, а хип-хоп удался только наполовину, — оценивает проделанную работу Алексей Литвинов. — В последнем случае режиссерская группа немного вмешалась в наше выступление: попросила заменить музыку, изменить некоторые движения. В целом танцевать только свое родное на проекте было бы неинтересным, потому что сам проект подразумевал под собой перевоплощение коллективов, примерку новых ролей.

На каждое перевоплощение уходило всего семь дней. И чтобы использовать его максимально полезно, порой приходилось проводить в репетиционном зале по 18 часов в сутки, а то и больше. Режим сложный, но для «Веры» напряженная работа в режиме нон-стоп привычна. Нередко в последние недели перед подготовкой к чемпионатам мира команда в хорошем смысле слова «запиралась» на своей спортивной базе, максимально отключалась от внешнего мира и тренировала-тренировала и еще раз тренировала свою программу, чтобы в итоге станцевать ее дважды безукоризненно на глазах у судей и повесить на шею заветное золото.

— В течение восьми недель мы каждый раз готовили новый номер. Это нечто новое для нас, потому что обычно мы в течение года планомерно подводимся под один-два важных старта. Такой опыт мы вряд ли еще где-то получим. Это было интересным. Когда сроки ограничены и в конце ты выдаешь достойный результат, это вдвойне приятно, — рассказывает Алексей Литвинов.

Апогеем всего телепути стал финал, прошедший 7 мая.

— В финале мы выступили настолько хорошо, что зрители в зале в едином порыве встали и скандировали нам «Ве-ра фор-мейшн!» — вспоминает Алексей Литвинов. — А спустя несколько минут так же неистово проголосовали за первое место «Байкала». Мы до сих пор не понимаем, что же людей так заставило раздвоиться в своем мнении.

К слову сказать, преимущество было совсем небольшим. Ансамбль из Улан-Удэ получил голоса 35 процентов аудитории. А наши тюменцы — 33. Третье место досталось красноярскому коллективу «Evolvers» из Красноярска.

—– Приятно быть в числе лучших коллективов России. Мы вложили много сил в проект и сейчас понимаем, что это было не зря, — считает один из танцоров «Веры» Алексей Плаксин. — По ходу проекта нас не сильно волновало, как выступают наши соперники. Больше волновало, как оценят наши номера члены жюри. С самого начала они пристально за нами следили. И с каждым туром они лишь добавляли диоптрий в своем микроскопе, рассматривая нас все в большем и большем увеличении. В итоге те ошибки и неточности, которые они отмечали, были очень мизерны и порой не видны. Иногда казалось даже, что на нас смотрят пристальнее, чем на других.

В обычной спортивной жизни у «Веры» нет права на ошибку. Как станцевал с первого раза перед судьями, такой балл и получишь. А в 2017-м удалось познакомиться с телеформатом.

— Монтаж действительно иногда применялся, но не в случае с нашей командой, — говорит Алексей Литвинов. — Бывали моменты, когда не получались трюковые элементы или очень ответственные синхроны. Тогда команду просили выйти еще раз и исполнить программу, чтобы была возможность перемонтажа. Наши ребята — высокие профессионалы. Они готовы к тому, чтобы выйти и станцевать практически все с первого раза. У них ошибки сведены к минимуму.

Теперь у «Веры» наверняка появились поклонники по всей стране. Да и слава коллектива теперь будет куда более масштабной. Однако руководитель не боится за самооценку своих подопечных.

— Все наши танцоры за долгие годы работы в коллективе с детского возраста получили не только хорошее танцевальное образование, но и воспитание. Они довольно самокритичны и не носят корон. Поэтому я спокоен за их будущее после шоу. Они поняли, что могут гораздо больше, но приняли это без фанатизма, не поймав «звезду».

Как рассказали участники телепроекта, весь багаж номеров, наработанный за два месяца телепроекта, они намерены включить в свой репертуар.

— Тюменцы обязательно увидят все те танцы, что мы создали за время телепроекта «Танцуют все!» В начале осени мы организуем пару-тройку концертов. И, конечно же, продемонстрируем наши номера гостям традиционного Кубка губернатора Тюменской области по танцевальному спорту, который ежегодно проходит в нашем городе, — заверил Алексей Литвинов.

В дальнейшем команда планирует планомерно готовиться к новым чемпионатам мира и Европы. Первым телевизионным опытом они довольны. Будут ли еще телеистории в карьере «Веры»? …Вполне возможно, что это будет зависеть от желания Алексея Литвинова отвечать на пропущенные вызовы своего мобильного телефона.