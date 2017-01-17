Животные на службе у человека — тема интереснейшая, огромная. Животные на войне — тема отдельная. Роль ветеринарной службы в годы Великой Отечественной войны переоценить невозможно. С полной уверенностью можно сказать: она в немалой степени способствовала разгрому немецко-фашистских захватчиков. Несколько лет назад мы вкратце затрагивали эту тему. За последнее время стала доступна «ветеринарно-фронтовая» статистика. Её цифры порой говорят сами за себя.

Поставьте лошади памятник!

О том, какую неоценимую помощь приносили нашей армии лошади, мы знаем хотя бы благодаря документальным и художественным фильмам о войне. Лошади в буквальном смысле рвали жилы, помогая людям в самых разных родах войск. И, конечно же, также попадали под обстрел и бомбёжку, гибли, калечились.

Задачей специалистов ветеринарной службы было быстрейшее излечение и возвращение в строй возможно большего числа больных и раненых лошадей. За период войны через ветеринарные лазареты Красной армии прошло 3555764 лошадей. Из числа трофейных на излечении находилось 108378 лошадей. Были возвращены в строй 2147494 лошади, что составляет 91,59% к числу лечившихся!

Высокий процент выздоровления раненых лошадей был достигнут благодаря внедрению новых методов и средств лечения, особенно в военно-полевой хирургии. Об этом мне рассказывал мой муж Виктор Владимирович Левицкий, который с 1 августа 1941 года по октябрь 1944 года был начальником хирургического отделения 524-го Армейского ветеринарного лазарета З-й Ударной армии.

В 1944 году он был вызван в Москву и назначен преподавателем кафедры анатомии Военно-ветеринарной академии Советской армии. Окончил войну в чине майора, награжден орденом Красной Звезды и медалью за оборону Москвы. Вспоминая фронтовые будни, он не уставал восхищаться мужеством полевых врачей, способных оперировать раненое животное по 8 часов подряд, а спать лишь короткими урывками.

К слову, из запаса в период войны было призвано 6507 ветврачей и 10200 ветфельдшеров. Кроме того, на фронтовых сборах было подготовлено 500 хирургов, 400 терапевтов и 500 эпизоотологов.

Лошадей применяли как транспортную силу — по бездорожью, где застревали любые автомобили, могли пройти только выносливые животные. Особенно любили артиллеристы лошадей-тяжеловозов, которые буксировали даже огромные гаубицы. На фронте говорили: «Без коня солдата не накормишь» — ведь обозы с продовольствием и полевые кухни доставляли на позицию именно лошади. А сколько раненых обязаны своей жизнью этим скромным труженикам войны! Большинство медсанбатов и лазаретов было на конной тяге. А рейды партизанских отрядов — разве могли они обойтись без лошади?

Огромную роль в победе сыграла кавалерия. Только один конный корпус генерала Л.М. Доватора во время битвы за Москву сковал тылы немецкой армии, и противник ничего не мог поделать.

В конце войны кавалерийская дивизия генерала Блинова спасла 50 тысяч военнопленных, заперла дорогу на Дрезден, а 7-й гвардейский конный корпус взял город Бранденбург, З-й взял Рейнбург. Так что кавалерия доказала свою эффективность.

Четкость работы ветеринарной службы в годы войны вызывала искреннее восхищение. Раненых лошадей никогда не бросали: собирали после каждого боя и отправляли в ветеринарные лазареты на автотранспорте в хирургические, терапевтические и инфекционные отделения. Раненые лошади были окружены такой же заботой, что и бойцы. Разумеется, выживших и погибших не награждали орденами, но памятник лошадь бесспорно заслужила по праву! Трудно представить нашу победу без неё. Почему бы не поставить ей памятник и в Тюмени?

«Противотанковая» мышь

Лошади и собаки в годы войны трудились рядом с людьми. Но немногие знают, что свою лепту в борьбу с захватчиками внесли голуби, кошки, лоси и даже мыши.

Кошки — известный факт — благодаря своей удивительной интуиции бесчисленное количество раз спасали жизнь своим хозяевам. По их тревожному поведению люди часто определяли опасность приближающейся бомбежки.

Кошек часто брали на борт подводных лодок, чтобы они предупреждали людей о газовой атаке. Они спасали людей своей собственной жизнью. Выжившие в ленинградскую блокаду свидетельствовали: во время страшного голода преданные кошки приносили свою добычу хозяевам! О похожем случае из своей жизни мне рассказывал мой коллега по ВНИИВЭА профессор Дольников. Когда он в 8 лет заболел пневмонией, лежал в постели с высокой температурой, его кошка приносила ему в постель пойманных мышей — угощала!

Не секрет, что часто сами кошки становились едой для людей. Во время блокады Ленинграда были съедены все пушистые зверьки, отчего расплодилось огромное количество крыс, которые обезображивали трупы.

Слышали вы, наверное, и о «противотанковых» мышках. Они вели свои битвы в подвалах, на складах и в моторных отсеках танков. Перегрызали провода и выводили из строя танки и другие механизированные средства противника. Первая подобная операция была проведена весной 1942 года в районе Кирова. Затем их не раз использовали в боях под Сталинградом.

Немецкий историк Пауль Карель пишет, что в 204-м полку из 104 танков грызуны вывели из строя 62 единицы. По некоторым данным, таким образом немецкая армия лишилась 30 процентов бронетехники. Формирование первых советских подразделений противотанковых мышей началось в 1941 году.

Вам — голубеграмма!

Расскажем и о том, какую роль играли на войне лоси. С первых дней войны началось формирование партизанского движения. Применение лошадей зачастую приводило к расшифровке дислокации лагеря по отпечаткам подков лошадей, а вот следы лосей не вызывали у врага подозрения.

Лосей объезжали и приучали к выстрелам. Известны случаи успешных рейдов наших разведчиков на лосях — в тыл противника. Около 20 лосей были направлены в разведотделы армии. А вообще у нас в России лосей стали одомашнивать с 1930 года.

Голуби. Первые бои Великой Отечественной войны показали, что проводная связь действует только на расстоянии 3 километров, радио — 5 километров. Техника часто выходила из строя. Армия использовала почтовых голубей. Всего за годы войны голубями были доставлены 15 тысяч голубеграмм. Они были столь эффективны для налаживания связи, что немцы отдавали приказ — отстреливать голубей. За укрывание голубей хозяина расстреливали.

В каждую разведгруппу был включен голубевод с 20-30 голубями. Они заменяли самые совершенные технические средства связи, голуби работали безотказно. В 1941 году кандидат биологических наук Колосов предложил Буденному использовать голубей для уничтожения вражеских объектов.

Специальный состав весом 120 граммов крепился под крыльями голубей. Когда они садились, вспыхивала зажигательная шашка, пламя было высотой 50 см при температуре 3 тысячи градусов — прожигало железо на 2,5 мм. Приучали голубей садиться и на цистерны с горючим или бронетехнику. Голубиные налеты подавляюще действовали на психику немецких солдат. Кстати, в Ростове-на-Дону есть памятник, на котором увековечен в бронзе голубь.

Теперь о собаках

На всех фронтах войны действовали полки, батальоны, отряды и роды военного собаководства.

Собаки выполняли различные боевые задачи: охрану границ, доставку боеприпасов и питания, аптечек, вывозили раненых с поля боя, обнаруживали снайперов. Собаки-связисты, минорозыскные собаки, сторожевые, собаки разведывательной службы, собаки — истребители танков и железнодорожных составов. Везде несли службу верные четвероногие друзья человека! Уже в июле 1941 года на фронт был отправлен первый батальон собак — истребителей танков. Успешное применение ушастых подрывников явилось полной неожиданностью для врага. Собаками было уничтожено свыше 300 танков (в том числе 63 — во время Сталинградской битвы), штурмовых орудий и другой боевой техники.

Собаки-миноискатели (их было около 6 тысяч) обнаружили, а саперы обезвредили 4 млн фугасов и другой взрывчатки. Они помогали разминировать города Киев, Одессу, Белгород, Новгород, другие населенные пункты.

Ездовые собаки. Около 15 тысяч упряжек зимой на нартах, летом на тележках под огнем и взрывами вывезли с поля боя 700 тысяч тяжелораненых, подвезли к частям 3500 тонн боеприпасов и доставляли питание на передовую линию фронта.

Каждая санитарная упряжка заменяла 3-4 санитаров. Собаки находили раненых солдат в болотах, лесах, оврагах, приводили к ним санитаров, неся на спинах прикрепленные аптечки «скорой помощи». Их учили подползать к раненому, подставлять ему бок с медицинской сумкой и терпеливо ждать, когда тот перевяжет рану. Лишь после этого собаки отправлялись к другому. Они безошибочно могли отличить живого от погибшего. Если человек был в бессознательном состоянии, они лизали ему лицо до тех пор, пока он не придет в сознание. В лютые морозы они грели раненых своим телом и дыханием. Рассказывают: иногда собаки выли над умершими.

Собаки-связисты в порой непроходимых местах доставили свыше 120 тысяч боевых донесений. Для установления связи проложили 8 тысяч километров телефонного провода. Иногда даже тяжело раненная собака доползала до места назначения и выполняла свою боевую задачу.

Вот такие они были — наши боевые помощники. Думаю, ради памяти о их подвиге мы должны с любовью и уважением относиться к тем животным, что окружают нас с вами.