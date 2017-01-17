Даша любит всех кошек на Земле. За всех пока как может отдувается полосатый Алекс. Он давно понял: от необъятной любви маленькой хозяйки в квартире не спрячешься, поэтому смирился.

Даша,

9 лет

— Даша, зачем ты кота целуешь в нос?

— Мне нравится его носик! И потом все коты — неженки, даже те, которые злые!

— А ты не думала, что на кошачьем носу могут быть микробы?

— Откуда? Алекс каждый день его моет!

— Говорят, у тебя была аллергия на кошек…

— Да, с самого рождения и до 8 лет. Мама во время беременности следила за кошкой своей родственницы. Наверное, из-за этого и аллергия была.

— Что случилось потом?

— Я постоянно плакала, потому что мне не хватало друга. Маме я сказала, что аллергия кончилась. И это правда! У моей подруги Насти есть кошечка, с которой мы постоянно обнимаемся, и ничего страшного не происходит! Когда у меня появился Алекс, всё стало хорошо. Мне подарили его на день рождения.

— Вы у Насти и взяли котёнка?

— Нет, у другой семьи, где живёт много зверей! Они нашли на улице беременную кошку. Взяли к себе. Она и родила Алекса.

— Почему ты именно кота просила? А не собаку, например?

— Ну, во-первых, родился кот, а не собака. А во-вторых, я раньше боялась собак, потому что на меня одна напала на даче. Большая! Папа её отгонял бензопилой! Не подумайте, он ничего плохого ей не сделал! Он тогда дачу достраивал. Сейчас ещё курятник собирается делать. Будем животных разводить. Яйца и мясо свои будут — в магазин не надо ходить и зря деньги тратить!

— Грандиозные планы!

— У нас будут жить курицы, лошади, коровы, козы и все остальные нормальные животные… Дача большая!

— Ну, а лошади вам зачем?

— Я буду на них кататься! Моя подруга ходит на конный спорт, наверное, и я смогу туда пойти. Они там разные трюки на лошадях делают, а я ведь хожу на чирлидинг, тоже кое-что умею… Честно говоря, первые два года мне на этом чирлидинге не очень-то нравилось. Я была своенравная. А потом перешла в другую группу, и всё наладилось. Были и проблемы, я спину ломала, когда на батуте прыгала. Потом ходила в корсете целый год! Сейчас умею сальто крутить и вперёд, и назад.

— Даша, как ты думаешь, человек может приручить любое животное? Даже дикое?

— Конечно! Я бы хотела приручить рысь! И орла! И амурского тигра! На тигре покаталась бы!

— Он не лошадь…

— Разве тигра нельзя приручить? Это ведь тоже котёнок…

— Видела клыки у этого котёнка?

— Чтобы приручить дикого зверя, нужно быть исключительно хорошим человеком! Любить кошек и вообще всех животных. Заботиться о них!

— Этого достаточно?

— Мне кажется, да!

— Даша, разве бывают исключительно хорошие или исключительно плохие люди?

— Исключительно плохие — бывают. А исключительно хорошие — редкость!

— Ты какая?

— Думаю, и хорошая, и плохая!

— Можешь назвать плохие черты своего характера?

— Часто раздражаюсь! Мне не нравится, когда кричат громко. Или, например, я смотрю мультик, а кто-то, как назло, сверлит дрелью дырку.

— Зато ты честная…

— Вот именно!

— Никогда не приходилось обманывать?

— Ну, два-три раза… Вообще меня мама учит быть воспитанной и пунктуальной.

— Значит, ты всегда вовремя на уроки приходишь?

— Конечно! Но знаете что? В школе — скучно!

— Вот как? Какие у вас ведутся предметы?

— Физ-куль-ту-ра!

— Судя по тону, самый нелюбимый твой урок?!

— Да! Физрук у нас постоянно ходит злой! Но есть ИЗО, русский язык, литература… Математика — святой предмет. Технология — ещё один святой предмет. А вот английский язык — не очень-то святой…

— А ты говоришь «скучно»!

— Конечно, все на переменах только и делают, что орут!

— В такой ситуации как раз не соскучишься…

— Обидно то, что недавно произошёл конфликт. Дети закурили электронную сигарету! Их поймали, и теперь из-за них всех родителей хотят в школу вызвать!

— Тебе же нечего бояться! Ты ведь хорошо учишься?

— У меня только две четвёрки, а все остальные пятёрки! Но я тут в чёрный список школы попала…

— Ого! Ты непростая девочка…

— Родители не написали заявление о том, что я могу ходить в школу и из школы одна. А зачем писать? Пустая трата бумаги, а значит, деревьев! Да ещё и времени! А время — это единственная частица, которую нельзя остановить!

— Мудро! Но мне кажется, тебя не из-за этого внесли в чёрный список…

— Да, учителя думают, что я портила школьное имущество. А я этого не делала! Это остальные портят! Я, наоборот, чиню! Расскажу один случай. В рекреации я села на стул. И обнаружила, что там налеплена жвачка. На всё лицо! Я её отскоблила и перерисовала лицо!

— У ваших стульев есть лица?

— У нас тематическая школа, в ней есть зимняя, весенняя, осенняя и летняя рекреации. А на стульях — рисунки мультяшных героев. Я очищала лицо Алисы из Страны чудес.

— Чем грозит этот чёрный список?

— Тем, что родителям надо будет покупать имущество, которое в школе всё равно испортят…

— Несправедливо!

— Ещё бы!

— Давай лучше вернёмся к кошкам. Как ты думаешь, зачем люди их приручили?

— Без кошки человек не смог бы прожить. Кошка приносит радость, а радость продлевает жизнь! Без ласки, тепла, которые дарит кошка, люди так не радовались бы. В жизни и в душе случился бы провал! Моё мнение — кошка лучший друг человека. Не собака! Потому что собака может укусить даже хозяина…

— А кошка — поцарапать!

— Ну и что? Кошки так играют! Они очень милые! А некоторые на сто процентов неженки!

— Представь, что ты сама кошка. Каким ты видишь мир?

— Кошки видят мир чёрно-белым! Это я узнала, посмотрев научные факты от учёных.

— А каким выглядит в глазах кошек человек?

— Очень большим! А дом — просто огромным! Это шок! Представьте месячного котёнка и рядом с ним взрослого человека. Боже мой!!! Можно умереть от страха!

— Алекс боялся тебя сначала?

— Дня два… А потом я ему пела колыбельные, и он засыпал. Песни сама придумывала…

— Сама? Это твоё хобби?

— Не совсем. Вообще-то я люблю рисовать, слушать музыку, смотреть телевизор. А ещё коллекционирую кукол Монстр Хай!

— Но они такие жуткие! У одной вообще две головы!

— Неправда, очень милые! Эти головы зовут Пери и Перл.

— Их отец — Змей Горыныч? Смотри, у них и хвост есть!

— Их папа с мамой головастые! Они чешуёй покрыты, но обходятся без плавников. Если им отрубить голову, то вместо неё вырастут две! А Пери и Перл сразу такими родились. Сиамские близнецы!

— Это же так неудобно — две головы!

— Ага! Они постоянно ссорятся!

— Тебе ночью кошмары не снятся?

— Никогда!

— Вижу, эти куклы очень тебя занимают. Но сама ты делаешь очень симпатичные мягкие игрушки…

— Уже пять сделала! Хотя есть ещё одна, разрисованная в стиле «зентангл». Это мухо-слон! Он как бы говорит людям: не надо делать из мухи слона!

— Не могу даже предположить, кем ты станешь, когда вырастешь?

— Я хочу быть математиком, тренером, химиком, ветеринаром, полицейским (это ещё садиковская мечта!) и учёным, потому что люблю НЛО и хочу их изучать.

— Не много тебе одной?

— Надо выбрать? Тогда буду математиком, учёным и химиком!

— Ты когда-нибудь видела НЛО?

— По «РенТВ»!

— Наверное, там сказку показали…

— Но НЛО — не сказки!

— Тогда почему инопланетяне не выходят на контакт?

— Они боятся, что их убьют. Пилоты НЛО только с некоторыми людьми контактируют.

— С тобой выходили на связь?

— Я живу в России... Здесь такого не бывает.

— Они нашу страну стороной облетают?

— Наверное…

— Сама хочешь полететь в космос?

— Очень! Люди пока не обнаружили жизнь на Марсе, но я знаю, она там есть!

— Это было бы чудом…

— Нет, чудо — это волшебство, когда человек может получить какую-то сверхспособность.

— В жизни такого не бывает!

— Бывает! Например, одна моя бывшая подруга — ведьма! Это она меня прокляла на 10-й позвонок, и я сломала спину! Ещё в первом классе она мне нос разбила до крови!

— Надеюсь, ты далека от колдовства?

— Я человек! Но у меня есть волшебная палочка!

— А я могу ей воспользоваться?

— Нет, вы должны себе её сами сделать! Надо взять чёрный карандаш и обмотать его разноцветными резинками. Только необходимо правильно цвета подобрать. А потом рассказать палочке все свои тайны и мечты!

— Даша, со мной ты можешь поделиться хоть одной мечтой?

— Я мечтаю о кошачьей ферме! Хочу обнимать всех котов на свете!

Диалог вела Ирина Тарабаева