Раньше, в советские времена, детские дома и интернаты гордились тем, что им большую поддержку оказывали шефы — предприятия брали под свою опеку такие учреждения социального обслуживания — помогали материально, на праздники привозили подарки, устраивали субботники и концерты для ребят.

Сегодня ситуация изменилась — предприятиям по большей части самим приходится едва сводить концы с концами, поэтому помощь к детским домам и интернатам приходит точечная. У некоторых заведений появились попечительские советы, других взяли под свое крыло волонтеры. У последних, правда, тоже немного денег, но есть желание своими силами устроить ребятам праздник.

Этой весной я сама оказалась таким волонтером — решила провести для ребят из отделения социальной реабилитации «Семья» мастер-класс по плетению мартиничек: сама плела их в школьные годы в начале марта. Считалось, что этот браслетик из бело-красных ниток ускоряет приход весны. Ну, а с ним и счастья, разумеется…

Приехала, научила ребят плести обычную косичку. Девочки сразу все поняли. Мальчишкам сначала пришлось попотеть, но потом, когда стало получаться, страшно радовались и вязали всё новые и новые браслетики-обереги.

С ребятами было трудно — дети из сложных семей, у многих родители лишены родительских прав, поэтому многие — с обидами и претензиями. Чаще всего — невысказанными. В первый раз, выходя их центра, чувствовала опустошение. И представить себе не могла, что снова окажусь здесь. А через день поняла: хочу научить этих ребят всему, что сама умею делать. Хочу рассказать им то, что мне интересно, познакомить их с хорошими людьми.

В отделении социальной реабилитации «Семья» находятся дети в возрасте от 3 до 18 лет. Общая численность ребят — порядка 40 человек.

…Через пару недель я снова приехала в «Семью», на этот раз вместе с орнитологом Марией Лупинос. Она рассказала детям про наших птиц. Ребята с удовольствием смотрели ее презентацию, отвечали на вопросы викторины. А потом мы все вместе вышли во двор с булочками-жаворонками и с их помощью кликали весну — дело-то было как раз на день весеннего равноденствия. Помню, как ребятня с упоением вдыхала аромат домашней выпечки, разглядывала глазки-изюминки и крылышки-лапки наших жаворонков.

В апреле в «Семье» мы мастерили бумажные кораблики, проверяли их «ходовые качества» в лужах, а малышня с упоением танцевала мини-диско, которому я их научила.

В середине апреля с ребятами мы красили яйца к Пасхе, а с кукольным представлением в «Семью» приехали настоящие артисты!

Ирина и Сергей Кузины, актеры Тюменского театра кукол:

— В этом центре мы оказались впервые, раньше выступали в детских домах и интернатах и поэтому охотно откликнулись на предложение привезти наших кукол к ребятам из «Семьи». Для них мы — часть внешнего мира, им важнее даже не наша игра, а общение. Им нужно устраивать такие праздники не только 1 июня, а как можно чаще. Ребята с помощью кукол снимают внутренние зажимы и идут на контакт с внешним миром, становятся более открытыми. И тут мы увидели ту же картину: с нашей куклой Буратино вышли обниматься все ребята, в том числе и подростки сложного переходного возраста, все хотели потрогать и прижать к себе Буратино, и все делали это с улыбкой на лице…

Мария Лупинос, орнитолог:

— Тот день, когда я приехала в центр «Семья», запомню надолго. Дело даже не в потрясающей, неспешной, любимой мною утренней прогулке с собакой, когда заодно можно о многом подумать, подышать свежим воздухом. Дело не в общении с друзьями и приготовлении разных вкусняшек. И даже Час Земли, который проходил в тот день, не был главным….

В ту субботу цель была проста — встретить с ребятами весну, рассказать о птицах города Тюмени, дабы отвлечь их от тяжких дум и поднять настроение. Скажу честно, я долго пребывала в «ауте»… Такие поездки заставляют о многом задуматься. О том, например, что надо ценить то, что у нас есть сейчас. О том, что дети младшего, среднего и старшего возраста нуждаются в элементарном внимании и понимании! О том, что мы им нужны. Сейчас думаю над тем, чтобы приехать в «Семью» еще раз — провести мастер-класс с ребятами, поговорить с ними, ответить на их вопросы…

…Как вы поняли, приехать в центр может каждый — с рассказами, мастер-классами, презентациями, да с чем угодно, было бы желание поделиться своими навыками и знаниями с ребятами. Тут и денег никаких особых не нужно. Малышне любое дело в радость, отвлекает от грустных мыслей.

В конце апреля мы небольшой группой редакции приехали в «Семью» помочь убрать территорию — вместе с ребятами красили бордюры и деревья, на память подарили фирменные «известинские» шарики. Думаю, какие еще можно придумать мероприятия, парочку уже наметила, но теперь боюсь, что мой запас умений скоро закончится. Так что если есть у кого какие навыки — обращайтесь, поедем в «Семью» вместе.

Ну что, едем?

для справки

Аналогичные волонтёры в Тюмени, которых мне удалось отыскать в соцсетях. Это активисты добровольческого сообщества «Собаки на радость детям!» — они регулярно выезжают в детские дома и интернаты со своими четвероногими питомцами, которых можно гладить и тискать. С собой берут совсем чуть-чуть подарков — раскраски, фломастеры, сладости привозить не разрешают, а на крупные подарки денег нет. Но детям и этого вполне достаточно, в первую очередь они ждут собак. Ждут долго и всегда с радостью бегут навстречу: «Собаки приехали, наконец-то!»

Полгода в Заводоуспенский детский дом ездит небольшая команда волонтёров, везут с собой вещи, игры. Проводят для ребят мастер-классы, играют с ними. «Подружиться с ребенком, стать волонтёром, ездить хотя бы раз в месяц, регулярно и просто быть рядом, думаю, могут многие!» — считает волонтёр этой группы Анастасия Миронова.