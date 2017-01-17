На мою электронную почту пришло письмо. Увлекательного содержания и, главное, на актуальнейшую тему. Тут же откликнулась, но… Не дождалась ни ответа ни привета.

Автор отправления — ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени — сообщил о проведении акции «БЕЗОПАСНЫЕ ДВОРЫ — ДЕТВОРЕ!» К проведению профилактической работы, говорилось в письме, присоединились активисты дорожной безопасности из числа представителей служб коммунального хозяйства и родительской общественности, они разместили на досках объявлений информацию для жильцов о распространенных дорожных ловушках и необходимости соблюдения дорожных правил.

Вот строки, наполненные буквально родительской заботой о детях: «До начала летних каникул профилактические мероприятия «Безопасные дворы — детворе!» пройдут во всех спальных районах города. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями органов местного самоуправления проверят организацию дорожного движения во дворах и соответствие детских игровых и спортивных площадок стандартам и нормам безопасности». Как вовремя пришло это письмо! Ведь совсем недавно, 15 апреля, в «Тюменских известиях» был опубликован мой материал на тему благоустройства дворовых территорий, где как раз поднимался вопрос о безопасности прогулок во дворе многоквартирного дома. Вернее, об опасности.

Конечно, я откликнулась, пригласила организаторов акции приехать во двор нашего дома, помочь навести порядок. «Двор действительно представляет опасность для детей (да и для взрослых), — взывала я. — По нему невозможно спокойно и безмятежно пройти, надо пробираться между автомобилями, суметь вовремя увернуться от заезжающих-выезжающих машин. К детской и спортивной площадкам подойти практически невозможно, они по всему периметру окружены автомобилями. По сути это не двор, а большая автостоянка. Доходит до того, что зимой пару раз во двор не смогла заехать «скорая», остановились на углу возле дома».

Оговорюсь, что упомянутое письмо пришло, конечно же, не мне персонально. Это обычная рассылка пресс-службы журналистам. В адресе так и сказано: «Вам и еще 25». Но, уверена, далеко не все журналисты откликаются на рассылки подобным образом. Однако отправитель (фамилия не указана, но кто-то же составлял и отсылал текст) не счел нужным ответить, привлечь журналиста как одного из участников проведения замечательной, благородной акции. Что наталкивает на смутное подозрение: а не фикция ли эта акция?

Да простит меня ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени, но очень хочется видеть в этой структуре истинного защитника граждан, которые передвигаются пешком по своим дворам. Ведь дворы областного центра в большинстве своем превратились в автостоянки. А между тем в генплане Тюмени четко сказано, что обеспеченность гаражами и парковками в городе составляет 81% (при норме 90%). Это весьма хороший показатель. Однако большинство парковочных мест и гаражей пустуют. Еще бы! За них ведь надо платить.

И тут на ум приходит информация, которую на всех пресс-конференциях по содержанию жилого фонда повторяют представители власти: про ОБЯЗАННОСТЬ собственников жилья содержать свою недвижимость. И приводят почему-то пример про автомобиль. Дескать, если вы купили дорогой автомобиль, на содержание которого требуется миллион рублей, так и пожалуйста — содержите. А если у вас нет на это денег, то не покупайте, довольствуйтесь дешевой «Нивой» или каким-нибудь «Запорожцем». Так, мол, и с квартирой: не можешь оплачивать трехкомнатную — поменяй на однокомнатную. Особенно любит приводить этот пример заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. Вслед за ним и другие чиновники подхватили про автомобиль. Хотя приравнивать квартиру к авто, на взгляд рядового гражданина, вряд ли комильфо. Правда, в гражданском праве эти два объекта именуются одинаково — просто вещами. Так и сказано: вещь — объект собственности. И как ни крути, а при таком раскладе содержать свою «вещь» обязан именно собственник. Справедливо? Да.

Но если вернуться к нашей главной теме — автостоянкам во дворах многоквартирных домов, то вот какая закавыка получается. В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг есть такая графа — «содержание придомовой территории». Мы, например, платим по 2-18 с квадратного метра. Умножив на общую площадь дома (она указана в квитанции) получаем 32 тысячи 428 рублей 20 копеек ежемесячно. И что мы за это имеем? Зимой наша УК не может хорошо очистить двор от снега — машины стоят рядами. Дети не могут спокойно пройти на детскую и спортивную площадки — они плотно окружены автомобилями, пенсионеры не рискуют присесть на лавочку у подъезда, потому что ноги придется ставить под колеса припаркованного автомобиля. А выхлопные газы? А гудение моторов? А то и дело «нечаянно» срабатывающая сигнализация? И (это уже бич вообще всей Тюмени) — буханье басовых частот в автомобилях. А самое главное — ни выйти из подъезда, ни войти в него невозможно нормально. Надо протискиваться между постоянно фланирующими автомобилями. В нашем подъезде, например, живет несколько семей с маленькими детьми. Больно смотреть на молодых мамочек с колясками, когда они вывозят своих чад на прогулку…

За что же мы платим? Выходит, за содержание парковки, бесплатной для владельцев авто. Но почему бремя содержания личного авто владельцы транспортных средств частично перекладывают на плечи своих соседей? Купил автомобиль — плати за его стоянку, где она предусмотрена официально. Подчеркиваю: таких дворов, как наш, в Тюмени полно. В управляющей компании нам говорят, что, к сожалению, нет закона, запрещающего ставить машины во дворах. Но есть СНиПЫ, есть Правила обустройства дворовых территорий, которые утверждают, что если во дворе нет ТЕХНИЧЕСКОЙ возможности отвести место для автостоянки, значит, ее тут и не должно быть.

Думается, ОГИБДД имеет достаточно полномочий, чтобы прекратить это автомобильное безобразие. Надеемся на объективный ответ по затронутой теме. Или этот возглас снова в пустоту?