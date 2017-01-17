Более 25 миллиардов рублей потребуется на развитие системы водоснабжения и водоотведения города Тюмени до 2040 года.

Вода придёт в Тюмень из-под земли

Более 25 миллиардов рублей потребуется на развитие системы водоснабжения и водоотведения города Тюмени до 2040 года.

Стратегию развития систем водоснабжения и водоотведения обсудили представители тюменского бизнес-сообщества, правительства региона и администрации Тюмени на совещании в Тюменском водоканале. По сообщению пресс-службы компании «Тюмень Водоканал», в современной России это один из самых масштабных концессионных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения. Как заявил участникам совещания Вячеслав Вахрин, заместитель губернатора Тюменской области, главным в стратегии станет переход на подземные источники воды, что означает стабильное ее качество для потребителей. До минимума снизятся затраты на строительство объектов общесплавной системы водоотведения, которые объединят ливневую и хозяйственно-бытовую канализацию.

Поскольку все мероприятия достаточно масштабные и затратные, они будут реализовываться поэтапно. Так, перейти на подземные источники водоснабжения планируется до конца 2020-х годов, а пока будут решаться приоритетные вопросы текущего характера: сокращение потерь воды, снижение аварийности на сетях и повышение надежности работы водопроводно-канализационного хозяйства.

Подарок от энергетиков

Акция «Онлайн-плательщик», объявленная энергосбытовой компанией «Восток» с 1 апреля 2016 года, продлится до 1 июля 2017 года.

Любой гражданин может успеть стать счастливым обладателем ноутбука, аэрогриля или мультиварки — одним из призов акции, сообщает пресс-служба компании. Нужно всего лишь вовремя платить и передавать показания приборов учета через «Личный кабинет» на сайте «Тюменьэнергосбыта».

«Я всё больше убеждаюсь, что наши желания исполняются. Стоит только проговорить или подумать, а потом просто забыть. У нас дома есть мультиварка, но она уже старенькая, и мы недавно обсуждали, что было бы неплохо новую, да и чтобы функций побольше. И тут звонят из энергосбытовой компании «Восток»«, — рассказывает шестая победительница акции «Онлайн-плательщик» Людмила Коломасова. Она регулярно передаёт показания прибора учёта, который установлен на даче в ДНТ «Энергия» на 5-м километре Велижанского тракта в Тюмени и оплачивает потреблённую электроэнергию в «Личном кабинете». В майские праздники она и получила желанный подарок.