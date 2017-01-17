Предыдущий субботний выпуск «Тюменских известий» целиком был посвящён 72-й годовщине Великой Победы. «Красный лист календаря» сорван. Праздничные трибуны, вдоль которых 9 Мая прошел тюменский «Бессмертный полк», демонтированы... А в редакцию продолжают идти письма. Люди продолжают вспоминать о своих родных и близких, погибших или уцелевших в военной мясорубке. Пишут не для конкурса, не для отметки — для души. Возможно, чтобы облегчить эту душу воспоминаниями. Чтобы установить своему герою маленький личный «обелиск» — на тетрадном листе в клеточку. Это и есть народная память. Самая глубокая и прочная.

Отец

Ты всё вынес, дошел до Берлина

И вернулся со страшной войны

Не увечный, уверенный, сильный —

Ты пришёл, чтоб родились мы!

Ты пришёл, чтобы в маму влюбиться,

Пережившую столько невзгод…

Как красивы на карточке лица!

Сорок пятый счастливый год!

Стал большого семейства главою,

Как трудился! Всё знал! Всё умел!

Был для всех и щитом и стеною!

А как песни любил! И как пел!

Мастер цеха большого завода,

Бывший славный военный сапёр

Был партийным. Но в доме икона

Сохранялась с давнишних пор.

Нас, детей пятерых, потихоньку

Всех крестила в младенчестве мать.

Ты ж, хоть вроде от церкви в сторонке,

И не думал ей в том возражать.

Внук наш первый, как ты — Владимир!

Память сердца живит и живёт!

Твоя жизнь, твой пример, твоё имя

Освящают, отец, наш род!

Ты всё вынес, дошел до Берлина

И вернулся со страшной войны

Не увечный, уверенный, сильный —

Ты пришёл, чтоб родились мы!

Анна Панкова, д. Битюки.

Три огненно-красных тюльпана..

Ещё совсем недавно я принадлежала к профессиональному цеху тюменских газетчиков. Судьба сложилась так, что мне с семьёй пришлось переехать жить в город Орёл. Всё, казалось бы, устроилось… Но так тяжело было без любимого дела, без привычного журналистского общения. Но понемногу осмотрелась вокруг и увидела: как много хороших, удивительных людей живёт здесь. Как много героев для газетных публикаций. Да просто героев — таких незаметных подчас…

Орёл называют городом первого салюта. 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы он был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Этот салют — первый за время Великой Отечественной войны. В полночь по приказу Иосифа Сталина дали 12 залпов из 124 орудий с интервалом 30 секунд. Чтобы залпы слышали повсеместно, группы орудий расставили на стадионах и пустырях в разных районах Москвы.

Клавдия Стефановна Фомина, в девичестве Булгакова, коренная орловчанка. Салюта она не слышала, зато хорошо помнит, какое веселье царило на улицах. Люди пели, танцевали, обнимались, целовали друг друга…

Когда началась война, ей исполнилось 11 лет. Вспоминает: «Страшно было очень, привычные звуки мирной жизни затихли. Никто во дворе больше не играл в лапту и футбол, мальчишек взяли на фронт, и ни один из них не вернулся»…

Отец родом из профессиональной династии маляров, работал на железнодорожном вокзале. Мать домохозяйка, с четырьмя детьми забот хватало. Старший Володя — надежда и опора родителей, «он у нас был большой умник, всегда хорошо учился». Едва окончил Харьковский медицинский институт, как война застала его на Украине. Пробирался он домой сложными тропами, лесами да болотами. Пришел весь оборванный, исхудавший, грязный.

Молодость, желание отомстить за родину взяли свое. В Орле он познакомился с такими же ребятами из подпольной партизанской организации. Строили планы взорвать фашистский штаб. Своих маленьких сестер он посылал смотреть, как идут немецкие эшелоны, подсчитывать количество боевой техники и танков. Не сложилось, партизанский отряд предала женщина, у которой фашисты грозились убить ребенка. Судьба ее печальна, так же как и Володина, обоих расстреляли. Отца же сильно избили — «до черноты».

Соседи перестали общаться с Булгаковыми, боялись карательных мер. «Мама двадцать лет не могла поверить в смерть единственного сына, — говорит, не сдерживая слез, Клавдия Стефановна. — Она ходила по деревням и спрашивала Володю, ждала его дома. Каждый скрип, любой шорох — всё ей казалось, что он идет. А однажды к нам в гости заглянул писатель, он издал книгу «Орловское племя», там было рассказано про судьбу моего брата… И после этого маму парализовало, она три года лежала».

Во время войны в доме у Булгаковых спасался летчик, самолет которого сбили в одной из деревень. Двух братьев, у которых он скрывался поначалу, фашисты убили, ему чудом удалось спастись. Несмотря на угрозу казни, его спрятали в подвале. Летчик приезжал после войны и благодарил: «сводил девчонок в ресторан»…

«Немецким захватчикам пришелся по душе наш просторный дом, но когда они явились с намерениями остановиться у нас, папа как-то по-особому затопил камин. Дом быстро наполнился дымом, и они, быстро собравшись, ушли. В эти годы стояла очень суровая зима. Мы с мамой ходили в деревню, обменивали материал на картошку, муку. Здорово спасала корова Милка, она давала много молока, его продавали. Отец научился валять валенки, мама шила, и эти умения здорово выручили нас во время и после войны, мы не голодали»…

Ручной труд выручил и Клавдию Стефановну, всю жизнь она проработала на швейной фабрике, шила военные шинели и детские пальто. «В цеху шумно, жара невыносимая, а мы трудимся не покладая рук, надо восстанавливать страну после разрухи», — рассказывает.

Вышла замуж за Василия Андрияновича Фомина, родила ему двоих сыновей. Прожила хорошую трудовую жизнь. Сейчас ей 86, она обожает свой огород, уже посадила тыкву и топинамбур — кладет его в суп вместо картошки. На дорожке к ее дому зацвели нежные тюльпаны. Три огненно-красных Клавдия Стефановна подарила мне.

Елена Михалькова, фото автора

Детская игрушка оказалась миной...

Мой дядя Николай Иванович Петрушенко родился в 1922 году в деревне Гладиловка Голышмановского района, тогда еще Катышенского уезда. В 1933 году в своей деревне окончил начальную школу. В этом же году семья похоронила отца, главного кормильца. В семье семеро детей. Старший сын Василий 1910 года рождения, а младшей сестренке было 9 месяцев. Мать осталась одна с большой семьёй.

Желание учиться не давало Николаю покоя. В старшие классы отправился учиться в районный посёлок Катышка. Расстояние примерно 50 километров. Из рассказов бабушки я знаю, что он жил у родственников на квартире, а на выходные приходил домой. Ходил, выбирая самый короткий путь. Ходил и в снег, и в дождь, и в мороз. Часто обмораживался, но всё равно упорно продолжал учиться. Мать плакала, просила: «Брось ты эту школу!» Стоял на своём. Учился он хорошо, и мать всегда благодарили за хорошего ученика… После окончания школы его пригласили работать… учителем в своей деревне. Любил свою работу, любил детей, умел учить. Поэтому пользовался авторитетом и среди учеников, и среди односельчан.

В 1941 году мой дядя вместе со старшим братом добровольцами ушли на фронт. Было в ту пору Николаю 19 лет.

Старший брат Василий Иванович до войны работал директором молокозавода в деревне Скаредная Голышмановского района. Когда началась война, его сынишке было еще только два месяца. Жена уехала, оставив ребёнка бабушке. Так получилось…

Воевал Василий в Львовской области. Попал в плен. Пленных морили голодом, приходилось им, как мне рассказывали, есть собственную обувку. Вместе с товарищем, с которым призывались из одной деревни, они смогли убежать. Их догнали, били розгами. Отливали водой и снова били. В ноябре 1941-го удалось ещё раз убежать. На ночь залегли в канаву, а утром товарищ увидел: мёртв Василий. Вырыл яму и похоронил в местечке Бусик (Западная Украина). Товарищ выжил и, вернувшись с войны, навестил мать Василия. Рассказал, как всё было.

Ну, а Николай в звании старшего сержанта служил в Сталинграде. Там шли ожесточённые бои. Как-то шёл он в часть с донесением, видит: на дороге лежит детская игрушка… Оказалось — мина. Так он погиб 24 октября 1942 года в деревне Котлубань Сталинградской области.

После войны в семью приходило несколько писем от следопытов. Дети писали, где он похоронен и приглашали его маму (мою бабушку) приехать на День Победы или на день освобождения Сталинграда.

У бабушки не было такой возможности. А мне довелось побывать на его могиле. В 60-ти километрах от Волгограда есть братская могила, где значится и его имя.

Татьяна Корзан

Тюмень

На фронт — из далёкой мансийской деревни

Памятник погибшим в боях с фашизмом стоит на высоком левом берегу таёжной красавицы Евры, берущей начало в предгорьях древнего Урала и впадающей через 90-километровое ожерелье озёр в реку Конду.

На бронзовой табличке, как вечные факелы памяти, горят имена наших земляков-евринцев, не вернувшихся с полей страшной войны. Это Чейметовы, Кентины, Лозвины, Казанцевы, Софроновы, Чернавских, Сухойковы, Бараухины, Молотковы, Конзыновы… Более пятидесяти здоровых, крепких мужиков, рыбаков и охотников в возрасте от 18 до 45 лет не вернулось из кромешного военного ада. Каждая из 45 семей нашей небольшой деревни потеряла тогда своих самых близких и родных людей. Всем им низкий поклон и вечная память.

В числе погибших — мой двоюродный брат Петр, его отец, мой родной дядя Митрофан, братья моего деда Ивана Леонтьевича…

Моему отцу повезло. Вот что сказано о нем в архивной справке: «Стрелок 1254 сп рядовой Молотков Михаил Иванович 1909 года рождения, на фронте Великой Отечественной войны 21 августа 1942 года получил сквозное пулевое ранение правого плеча с повреждением кости; проникающее ранение правой половины грудной клетки с открытым пневмотораксом, по поводу чего находится на излечении в МСБ 466… выбыл из которого 21 апреля 1943 года по месту жительства». За участие во фронтовых операциях отец успел получить несколько наград, из них две медали «За отвагу».

Евринские воины отдали свою жизнь за родных и близких, за свою тайгу, за Россию. Оставшиеся в деревне земляки хранят о них память. Памятник на берегу Евры поставлен по инициативе группы евринцев: Е. Кузаковой (Е. Чейметовой), А. Чейметова, В. Лозвина, И. Казанцева. Они собрали деньги — пожертвовали кто сколько смог — и организовали изготовление памятника и его установку.

Ежегодно накануне Дня Победы евринцы, их внуки и правнуки собираются у памятника, чтобы почтить память дорогих им людей. А еще проводят ритуальный обряд с привязыванием разноцветных лент на ветках священного кедра, варят традиционную уху, поют песни, просто общаются между собой и с окружающей их живой природой.

Я тоже бывал там. Вновь и вновь вспоминаю земляков, мысленно снова вместе с ними на берегу родной реки.

Отдавая дань памяти погибшим, не забудем и тех, кто вернулся. Не многим повезло возвратиться в родную мансийскую деревню Евру. Это Ф. Саламатов, А. Кентин, Я. Кентин, В. Чейметов, А. Чейметов, И. Чейметов, М. Молотков, К.В. Молотков… Все они имели различные тяжелые ранения. Все получили ордена и медали за боевые заслуги. Сегодня нет и вернувшихся, но память о них остается с нами, с их детьми и внуками.

Поздравляю всех живущих в Югре и за ее пределами с Днем Великой Победы, желаю доброго здоровья, радости и удачи!

Валентин Молотков