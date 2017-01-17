Всероссийская акция «#СТОПВИЧСПИД» проходит в Тюменской области на этой неделе — с 15 по 21 мая. Её основная аудитория — молодёжь, студенты вузов и колледжей, а также старшеклассники.

Поэтому акция, приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа (отмечается 21 мая), начинается с вузовской недели тестирования на ВИЧ. Студенты, школьники могут не только пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, но и стать участниками творческих и информационных мероприятий, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции.

В медицинских организациях области готовы рассказать пациентам об основных мерах профилактики ВИЧ-инфекции, а для желающих пройти тест на ВИЧ организован «зеленый коридор».

«#СТОПВИЧСПИД» завершится акцией «Знать. Помнить. Жить», в ходе которой все желающие смогут поучаствовать в фотосессии, флеш-мобе, сдать анонимный экспресс-тест на ВИЧ, ответить на вопросы викторины и получить приз…

По сообщению пресс-службы тюменского центра профилактики и борьбы со СПИД, в ходе акции тюменцам раздадут более 30 000 листовок с профилактической информацией.