Замечательному празднику Дню Победы Тюменский театр кукол посвятил многодневную программу. Со 2 по 12 мая в большом зале театра шёл спектакль для школьников «Детство, опалённое войной», 7 и 8 мая проходила акция «Прадедушка» с бесплатным вручением пригласительных билетов для дедушек и бабушек на детские спектакли. Акция продолжилась 9 мая благотворительным концертом для ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

День Победы в Тюменском театре кукол уже много лет отмечается именно так: лауреаты детского конкурса эстрадной песни «Волшебные ступеньки» не только поют для почётных зрителей, но и получают награды. На гала-концерте называются победители конкурса. 72-я годовщина великого праздника не стала исключением: аншлаг в большом зрительном зале, сверкание орденов, медалей и радостных улыбок собравшихся ветеранов поддерживали торжественность момента.

В праздничной программе прозвучали песни «Прадедушка» в исполнении Сергея Антонова, «Детский рисунок» в исполнении Натальи Александровой, «Валенки» в исполнении Полины Митрофановой и многие другие. Юные исполнители волновались, особенно при вручении наград. Высшая награда — Гран-при конкурса вручена Балкоеву Исламу (средняя возрастная категория). Места распределились следующим образом: «младшая возрастная категория» — 1 место — Покормяк Маргарита, 2 место — Антонов Сергей, 3 место — Царёва Наталья, «средняя возрастная категория» — 1 место — Беличева Екатерина, 2 место — Митрофанова Полина, 3 место — Бородкина Полина, «старшая возрастная категория» — 1 место — Александрова Наталья, 2 место — Пахомова София, 3 место — Андреева Екатерина и Кароян Камилла.

«Волшебные ступеньки — 2017» порадовали своих поклонников творческими достижениями, поздравили ветеранов в их главный праздник и попрощались до следующего года. Успешно закончилась и акция «Прадедушка», ею воспользовалось около 350 человек.