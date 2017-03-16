Хоккейный клуб «Рубин» определился с именами наставников, которые поведут его к успеху в предстоящем сезоне.

Как стало известно, вскоре после завоевания бронзовых медалей Открытого всероссийского соревнования по хоккею «Рубин» покинул наставник, добившийся этого успеха, — Евгений Михалкевич. Он руководил командой меньше года и по семейным обстоятельствам решил не продлевать контракт на следующий сезон.

Новым главным тренером тюменского клуба стал 46-летний Владислав Хромых. Прежде он занимался другим клубом ВХЛ — тверским ТХК. Также в активе Хромых золото Всемирной зимней Универсиады 2017 года, где он руководил нашей студенческой сборной.

Также определены имена других специалистов, которые будут помощниками нового наставника. Как сообщает пресс-служба «Рубина», ими станут 45-летний Дмитрий Андреев, ранее трудившийся в нижнетагильском «Спутнике», и 33-летний Денис Баев. Отметим, что молодой тренер работал в одной связке с Хромых и в Твери, и в Казахстане на Универсиаде.