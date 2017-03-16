За тур до конца чемпионата Футбольной национальной лиги ФК «Тюмень» лишился шансов пробиться в стыковые матчи с представителями лиги рангом выше — Премьер-лиги.

Уже ранней весной стало ясно, что ФК «Тюмень» по итогам сезона 2016-2017 чемпионата Футбольной национальной лиги вновь финиширует на достаточно высоком месте. Однако открывался перед командой еще один шанс — впервые сыграть в стыковых матчах с представителями Премьер-лиги. Победа в них дает возможность перейти в главный дивизион страны. На протяжении нескольких туров тюменские фанаты пристально вглядывались в таблицу и подсчитывали возможные исходы матчей своей команды и ее соседей по списку. И вот несмотря на близость к заветному 4-му месту 14 мая «Тюмень» все же утратила последние математические шансы на «стыки».

В этот день состоялись поединки предпоследнего 37 тура. Его сибиряки проводили в Красноярске в гостях у «Енисея». Клуб, названный именем одной из великих российских рек, как раз и располагался на четвертой строчке, имея большие амбиции эту позицию защитить. Несмотря на большое количество опасных моментов, голов в этом поединке было мало. И тюменцы, и красноярцы вплоть до 88-й минуты пытались распечатать хотя бы одного вратаря, находившегося на поле. Это удалось представителю хозяев Артуру Малояну. Итог — 1:0.

«Енисей» благодаря победе поднялся на третью строчку и обеспечил себе участие в стыковых матчах, а «Тюмень» опустилась на 8-е место. Ясно, что наш клуб по итогам сезона не опустится ниже 10-й позиции. Можно сказать, что он находится на своей «гроссмейстерской» высоте. Предыдущий турнир тюменцы завершили на 8-м месте, а еще годом ранее были 9-ми.

В заключительном туре сибиряки сыграют дома. 20 мая они примут на своем поле новоявленного чемпиона ФНЛ — «Динамо-Москва». Легендарная команда за много туров до конца сезона обеспечила себе возвращение в элитный дивизион.