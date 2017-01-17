В минувшее воскресенье прошёл второй тюменский областной форум «Семья». Работа уникальной площадки, полезной для родителей и детей, приурочена к Международному дню семьи.

Форум был организован порталом для тюменских родителей «Детки!» в рамках регионального партийного проекта единороссов «Создавая будущее», координатором которого является депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. Масштабное мероприятие проходило при поддержке правительства Тюменской области. Официально свое участие в форуме зарегистрировало 980 семей.

В Технопарке для родителей работало четыре образовательных площадки. На них можно было узнать, как организовать семейное дело, обеспечить безопасность подрастающего поколения, решить психологические проблемы детей и взрослых, а также о своих правах в сфере соцзащиты и образования. Выступления специалистов услышали десятки посетителей.

С десяти утра до трех часов дня участники форума могли получить бесплатные индивидуальные консультации психологов, логопеда, специалистов по грудному вскармливанию; задать наболевшие вопросы, которые касаются получения материнского капитала и земельных участков, узнать всё о мерах социальной поддержки семьям с детьми и малоимущим гражданам, проконсультироваться по любым вопросам со специалистами департамента образования и науки Тюменской области. Многие интересовались, как присоединиться к общественной организации многодетных семей «Радость».

Как отметила Наталья Гребенкина, заведующая сектором дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области, многие посетители форума смогли получить ответы на вопросы еще в рамках работы семинаров. На индивидуальную консультацию лично к ней пришло около двух десятков человек. «Обращений сегодня поступило меньше, чем в прошлом году. Значит, тюменские родители хорошо информированы и довольны организацией дошкольного образования», — считает Наталья Валентиновна.

Дети тоже находили интересные занятия. Малыши складывали первые в жизни блоки конструктора, ребята постарше не могли оторваться от «Лего», а школьники, неравнодушные к технике, уже учились конструировать роботов. Дети играли с кинетическим песком, шумно сражались в настольные игры, увлеченно делали смешариков из компакт-дисков и бабочек из бумаги, рисовали губками и пальцами настоящие шедевры. А потом уходили домой с мамами и папами, радостно подпрыгивая и унося воздушные шары…