Виктор Карпович АВЕРКИН родился 13 мая 1926 года в селе Сабаево Мордовской АССР.

Виктор Карпович АВЕРКИН родился 13 мая 1926 года в селе Сабаево Мордовской АССР. В 1939 году семья Аверкиных переезжает на постоянное место жительства в деревню Шашова Упоровского района. В ноябре 1943-го Виктор призван на военную службу и отправлен в учебную часть в город Чебаркуль Челябинской области. Оттуда сбежал на фронт, на передовую, где в первом же бою был ранен. Затем снова передовая, 2-й Белорусский фронт, участие в освобождении Эстонии, Латвии, Литвы, штурмовал Кёнигсберг. Запомнилась встреча с союзниками на Эльбе. Победу сапёр встретил в немецком Потсдаме. По окончании войны до 1949 года служил связистом в городе Дрезден. Вернувшись домой, трудился в колхозе трактористом, награждён орденом «Знак Почёта». Из боевых наград — орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу» и множество других. Проживает в селе Упорово.

Александра Филипповна ТАРАСОВА родилась 14 мая 1921 года в селе Марьевка Ульяновской области. В 1943 году призвана в ряды Красной армии и определена в интендантский обоз 1-го Украинского фронта, выпекала хлеб для бойцов. Окончание войны встретила в 1945 году в городе Кёнигсберге. После демобилизации вернулась в родное село. В 1972-м переехала в Тюменскую область — Игрим, затем Югорск. Вся её трудовая деятельность и в мирное время была связана с выпечкой хлеба. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кёнигсберга» и многими другими наградами. С 2009 года проживает в Тюмени у дочери.

Борис Алексеевич РОГОЖКИН родился 15 мая 1926 года в деревне Бабино Малмыжского района Кировской области. 11 ноября 1943-го призван в армию и направлен в Ирбитскую школу младших командиров. Затем — на 3-й Белорусский фронт, в 63-ю стрелковую дивизию. Был ранен, 6 месяцев лечился в госпитале. После лечения направлен на Забайкальский фронт, участвовал в войне с милитаристской Японией в составе 20-й дивизии 522-го отдельного самоходно-артиллерийского дивизиона. После войны учился в танковой школе на механика-водителя. В декабре 1950-го демобилизован в звании старшего сержанта. В 1955-м окончил Ленинградскую лесотехническую академию, работал главным механиком опытно-показательного леспромхоза Центрального научно-исследовательского института механизации и энергетики. В 1971 году переехал в Тюмень, трудился в объединении «Тура» заместителем директора по производству. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и многими медалями. Живёт в Тюмени в пансионате для ветеранов войны и труда.

Николай Иванович ПАРК родился 16 мая 1926 года в деревне Батурина Аромашевского района. С 16-летнего возраста работал районным киномехаником. После призыва в ряды Красной армии в ноябре 1943 года участвовал в сражениях на Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах, красноармеец, стрелок. 10 сентября 1944-го получил тяжёлое осколочное ранение в ногу, перенёс семь операций. После победы окончил курсы шофёров и ещё 5 лет продолжал службу, заправлял самолёты на военном аэродроме в эстонском городе Хаапсалу. За то, что это у него получалось гораздо быстрее, чем у других, лётчики прозвали его «королём бензина» и «пупом аэродрома». Домой вернулся в 1950 году — и снова крутил фильмы для сельчан. Здесь получил уже официальное звание: «Лучший киномеханик области». Награждён орденом Отечественной войны I степени и медалями. С 1970 года живёт в Тюмени на Верхнем Бору.