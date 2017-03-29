Участок автодороги Сургут — Салехард, проходящий по территории Ямала, планируется передать в федеральную собственность.

Эта работа проводится в рамках формирования транспортного коридора по федеральным автомобильным дорогам маршрута Тюмень — Тобольск — Нефтеюганск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард. Ориентировочный срок передачи — до 1 июля следующего года, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Процесс решено осуществлять в два этапа. Автодорогу «разделят» на два участка и поэтапно организуют его передачу в собственность Федерации. Уже проведена работа по предоставлению документов по некоторым отрезкам трассы.

Отметим, что интересы Ямало-Ненецкого автономного округа, Федерального дорожного агентства и подведомственного ему ФКУ «Уралуправтодор» совпадают. Так, при передаче участка автодороги Сургут — Салехард в федеральную собственность уровень финансирования на содержание и капремонт региональных автодорог увеличится с 50 до 100 процентов.

Округ сможет сэкономить средства и сохранить темпы строительства участка Надым — Салехард. В перспективе ожидается улучшение состояния автодорог на территории ЯНАО, в том числе за счет применения системы «Платон» на федеральных трассах.

Еще один дорожно-строительный перспективный проект — соединить столицу России Москву со столицей Ямало-Ненецкого автономного округа Салехардом.