Награды самым цитируемым и популярным организациям и предприятиям вручили в регионе во второй раз.

Газета «Коммерсантъ — Урал» при поддержке правительства Тюменской области подвела итоги своей премии «Твердые знаки». Её получают организации, предприятия и личности, наиболее часто упоминавшиеся в федеральных СМИ в минувшем году. В ходе специального исследования, проведенного экспертами издательского дома, были проанализированы тысячи публикаций и выявлены те представители региона, чьи имена и бренды были на слуху не только в региональном информационном поле. В зачет принимались публикации нейтрально-позитивного характера. События негативного контекста не учитывались, дабы не наградить тех, кто и наград-то, собственно, не заслуживает.

Церемония вручения «Твердых знаков» по итогам 2016 года прошла в резиденции губернатора 12 мая. В ней от правительства региона принял участие вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

— «Твердые знаки» — премия информационной открытости и активности. Мы благодарим «Коммерсантъ — Урал» за инициативу ее создания, — подчеркнул Сергей Михайлович. — В 2016 году мы вручали ее впервые, а теперь не сомневаемся, что она будет ежегодной. «Коммерсантъ» — одно из самых авторитетных изданий нашей страны. Экспертам удалось провести подробный и авторитетный анализ. Это интересный проект с объективной и понятной методикой подсчета.

Дипломы лауреатов премии вместе с Сергеем Сарычевым вручал генеральный директор «Коммерсантъ — Урал» Сергей Плахотин. Он отметил, что по сравнению с предыдущим годом список номинантов не претерпел больших изменений, но стабильность в данном случае не является плохой чертой. Наоборот, это признак класса.

В номинации «Наука» рейтинг возглавил Тюменский государственный университет. Следом за ним расположились Тюменский индустриальный университет и Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН. Среди культурных учреждений самыми цитируемыми стали Тюменский драматический театр, Тюменская филармония, Тюменский филармонический оркестр.

В категории «Бизнес (промышленность)» первое место досталось Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу, второе — тобольскому «ЗапСибНефтехиму», третье — аэропорту Рощино. Тройку лидеров среди представителей потребительского рынка составили «Тюменский бройлер», «Золотые луга», птицефабрика «Пышминская».

Также «Коммерсантъ — Урал» определил самых популярных спортсменов. Второй год подряд рейтинг возглавил биатлонист Евгений Гараничев. На втором месте его коллега по винтовке Анастасия Загоруйко. На третьей строчке дзюдоистка Наталья Кузютина.