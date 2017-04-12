Ровно в 13-00 по московскому времени 24 мая в городах России стартует песенный марафон. Так уже в пятый раз страна отметит День славянской письменности и культуры, посвящённый святым Кириллу и Мефодию, создателям славянской азбуки. Тюмень, как всегда, подключится к празднованию, подготовив большую концертную программу.

Напомним, новая традиция проведения Дня славянской письменности и культуры зародилась в 2013 году. Именно тогда российские хоровые коллективы впервые запели одновременно и на Красной площади в Москве, и в столицах субъектов РФ. С тех пор репертуар уникального праздничного концерта ежегодно обновляется и утверждается Министерством культуры России.

В 2014 году в Тюмени впервые запел тысячеголосый хор области. А в 2015-м в состав сводного хора вошли более двух тысяч вокалистов со всего региона. В прошлом году тюменские хористы пели уже в сопровождении нового большого коллектива — Тюменского симфонического оркестра.

Нынче в концертной программе примут участие учебные хоры тюменских детских школ искусств, Дворца творчества и спорта «Пионер», школы № 73 «Лира», а также академический хор, хор училища искусств и ДШИ ТГИК, хоровая капелла Тюменской филармонии, любительские хоровые коллективы и Тюменский филармонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Евгения Шестакова. Впервые за руководство сводным хором и подготовку программы будет отвечать художественный руководитель хоровой капеллы Тюменской филармонии, заслуженный артист РФ Альберт Мишин, который недавно возглавил коллектив.

По сложившейся традиции перед началом концерта своё приветственное слово произнесёт митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Откроют праздничное действо мужские хоры Тобольской духовной семинарии и Тобольского православного духовного училища.