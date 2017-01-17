Заглянуть в завтрашний день — такая возможность представилась участникам и посетителям выставки «Тюмень — наш дом».

Она проходила 12-13 мая в выставочном центре «Тюменская ярмарка» и собрала более ста предприятий и организаций, которые занимаются развитием комфортной городской среды.

Знакомиться с настоящим и будущим тюменцам предлагали уже на подходе к экспоцентру — на площади перед «Тюменской ярмаркой» красовались новенькие автобусы и коммунальная техника, крутились детские карусели.

В просторном зале выставочного центра посетителей ждал идеальный город будущего в миниатюре — с двором, улицей, парком и праздничной площадкой.

Современные детские игровые площадки, спортивные городки, пешеходные переходы, музеи, арт-зоны — все это делает город удобным, красивым и комфортным. И все это в Тюмени уже есть, о чем не раз сказали на церемонии открытия почетные гости выставки.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин напомнил, что мы живем в одном из самых динамично развивающихся регионов России.

Тюменцы — счастливые люди, «на зависть гостям». Областная столица накопила серьезный опыт в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды. И выставка «Тюмень — наш дом» — хороший повод поделиться этим опытом, показать лучшее, что есть.

По словам Вахрина, в регионе на протяжении ряда лет проводится последовательная политика по формированию комфортной городской среды, чтобы людям жилось удобно и приятно. Это соответствует и общей национальной стратегии.

Вячеслав Михайлович подчерк­нул, что в Тюменской области реализуется особый подход. Он основан на работе единой командой, когда не только чиновники и власть определяют, как развиваться, но и сами жители области активно участвуют в этом процессе, куда тратить 2,2 миллиарда рублей, выделенных из бюджетов всех уровней на благоустройство.

Заместитель губернатора также обратил внимание на необходимость найти все «забытые места» и «неблагоустроенные уголки», чтобы и там навести порядок.

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов продолжил тему общего участия в развитии Тюмени. По его словам, город становится уютнее благодаря эффективному взаимодействию представителей власти, местного самоуправления и самих тюменцев. К мнению горожан прислушиваются, оно учитывается при принятии управленческих решений.

Поэтому вырастают новые благоустроенные микрорайоны, строятся интересные социальные объекты, сохраняется исторический облик центра Тюмени.

Областной центр не исключение, схожие подходы используются в других муниципальных образованиях региона, на селе. Сергей Евгеньевич напомнил о проектах, которые реализует партия «Единая Россия», в том числе «Парки малых городов», «Единая Россия — доступная среда», «Безопасные дороги» и другие.

Глава администрации Тюмени Александр Моор отметил, что в таком формате выставка проводится впервые. Это своеобразный публичный отчет городской власти перед жителями Тюмени о проделанной работе за последние пять лет.

На выставке можно увидеть, какие материалы и технологии используются в благоустройстве, куда расходуются деньги налогоплательщиков, как област­ной центр будет развиваться в ближайшие годы и в обозримом будущем.

Александр Викторович выразил надежду, что по итогам выставки будет и обратная связь от горожан — предложения и конструктивная критика приветствуются!

Свои стенды развернули и тюменские компании, и представители других городов. Значительное пространство заняли спортивные и детские площадки — с уличными тренажерами, игровыми конструкциями, домиками, малыми архитектурными формами.

81,5 тысячи мест составляет вместимость тюменского общественного транспорта.

Например, Завод игрового и спортивного оборудования (Республика Татарстан) привез целый комплекс из тренажеров различного назначения. Главная их особенность заключается в том, что это оборудование официально одобрено для реализации Всероссийского комплекса ГТО.

Другой большой блок выставки — развитие коммунального хозяйства, внедрение новых технологий благоустройства. Так, предприятие из Новосибирска привезло в подарок Тюмени… снегоплавильный комплекс.

Как нам рассказала директор предприятия Ирина Ефимова, комплекс представляет собой контейнер, который закапывается в землю, снаружи это выглядит как погреб. В него загружается снег — лопатой или ковшом, в зависимости от размеров комплекса.

При минус 35 градусах на улице в контейнере температура поднимается до плюс 75. Это позволяет небольшому комплексу за рабочий день (8 часов) переработать грузовик снега, а большому — целую колонну.

Эта и другие технологии по благоустройству и формированию комфортной городской среды обсуждались участниками выставки на дискуссионных площадках. Также состоялось празднование очередного дня рождения информационного портала «Тюмень — наш дом».

На торжественной церемонии закрытия выставки призы и дипломы получили самые активные и запоминающиеся участники. Также своя минута славы досталась лучшим специалистам предприятий и организаций Тюмени — строителям, дорожникам, коммунальщикам, водителям автобусов.