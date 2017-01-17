Весеннее половодье продолжает оставаться темой номер 1. Вслед за Ишимом и Абатским районом большая вода угрожает Викуловскому муниципальному образованию.

В воскресенье сюда прилетел губернатор Тюменской области Владимир Якушев. По сообщению его пресс-службы, глава региона провел заседание оперативного штаба, проверил готовность территории, ход возведения дамб и других защитных сооружений, работу пунктов временного размещения, складов.

Как отметил Владимир Владимирович, в Викуловском районе ожидается рекордный подъем воды — волну ждут примерно в ближайшие вторник-среду.

Всех жителей оповестили о приближающемся паводке заблаговременно. Для тех, кто может пострадать, подготовлены пункты временного размещения, склады для имущества и место, куда можно перевести домашний скот.

— Склады большие, там сухо, имущество будет в полной сохранности до спада уровня реки. Но мы ставим максимальную задачу — сделать все необходимое, чтобы вода в Викулово не зашла, — пояснил губернатор.

По его словам, в районном центре планомерно приводили в нормативное состояние все гидротехнические сооружения, поднимали их до отметки 11 метров.

Одна из самых сложных точек — ситуация на улице Ишимской, где дома стоят прямо на берегу. Предстоит нарастить дамбу, в том числе вручную укладывать мешки с песком, а времени для этого осталось немного. Нельзя допустить подтопления домов.

Как рассказал глава района Александр Криволапов, для большинства деревень и сел муниципального образования угрозы подтопления нет, так как они расположены достаточно высоко от воды. В деревни Заборка и Тюлешов Бор из-за воды ограничен доступ по основной дороге. Движение транспорта, доставка продуктов и медикаментов организованы по грунтовым дорогам.

Добавим, что в субботу Владимир Якушев по видеосвязи сообщил главе МЧС Владимиру Пучкову, что регион располагает достаточными силами и средствами для борьбы с паводком и ликвидации его последствий. Ситуация в Ишиме и Абатском районе продолжает оставаться под контролем, действует достаточно мощная группировка сил и средств для борьбы со стихией и ее последствиями.