13 жителей Салехарда и ближайших населённых пунктов заключили с общественной организацией «Ямал без наркотиков» договоры на оказание услуг социальной реабилитации.

Помощь обратившиеся получают в амбулаторном кабинете по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические и психотропные вещества, который открылся в конце ноября прошлого года в Салехарде. Занятия проходят в индивидуальной и групповой форме. Специалисты общественной организации «Ямал без наркотиков» помогают в поиске мотивации для отказа от пагубных пристрастий, оказывают психокоррекционную поддержку, проводят профилактику срывов и противорецидивные мероприятия. Всем обратившимся за помощью гарантируется полная конфиденциальность. Кроме того, в амбулаторном кабинете в рабочие часы работает телефон доверия. С начала работы амбулаторного кабинета консультации по телефону получили 20 человек.

Добавим, что в течение апреля сотрудники Центра внедрения инновационных технологий реабилитации и общественной организации «Ямал без наркотиков» провели лектории и индивидуальные мотивационные консультации в уголовно-исправительных учреждениях Лабытнанги и Харпа. С инспекторами УФСИН по ЯНАО выезжали по месту жительства лиц, осужденных к условному сроку наказания либо обязательным и исправительным работам. С волонтёрами Салехардского центра молодежи провели акцию «Сигаретку за конфетку» в одном из торговых центров окружной столицы.