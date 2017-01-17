За небрежное отношение к правилам пожарной безопасности в лесах и допущенные возгорания наказаны ещё двое поджигателей, которых обнаружили «с поличным» лесные инспекторы региона.

Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, недавно на территории Тюменского сельского участкового лесничества один из нарушителей решил освободить территорию вокруг своего участка от травы и начал отжиг. Огонь, уже представляющий угрозу лесу, заметил во время патрулирования участковый лесничий. На место прибыли специалисты, которые успели остановить возгорание. Еще один наш земляк допустил аналогичное нарушение в деревне Зырянка. При помощи отжига он решил подготовить землю под выпас скота и также умышленно поджег сухую траву. И вновь возникла угроза лесного пожара. Опасность заметили жители и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Оба нарушителя привлечены к административной ответственности, им предстоит выплатить штрафы.

Всего с начала пожароопасного сезона за различные нарушения правил пожарной безопасности лесные инспекторы составили более 70 протоколов. В том числе около 30-ти — за пребывание в лесах. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 270 тысяч рублей.

Напоминаем, что на период действия особого пожароопасного сезона жителям области запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву, мусор, стерню, порубочные и пожнивные остатки. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — до пятисот тысяч рублей.

Меры предосторожности приняты в связи с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий, сходом снежного покрова и появлением обширных площадей с сухой травяной растительностью, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.