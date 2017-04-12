В северных округах завершается подготовка масштабной ежегодной акции «Ночь музеев».

От мамонтов до Ленина

Нынче это мероприятие будет приурочено к 100-летию Октябрьской революции. Ямало-Ненецкий музейно-выставочный комплекс имени Шемановского часть праздничной программы посвятит также Году экологии в России и позовёт салехардцев в гости 19 мая. Югорские музейщики проведут ночной «марафон» 20-го числа. Они предложат посетителям не только революционные события осмыслить, но и напомнят им о необходимости беречь своё здоровье.

В этом году Российский комитет Международного совета музеев предложил тему: «Музеи и спорная история: говорим о сложном». Так, «Ночь музеев» в МВК имени Шемановского обрела громкое название «Эволюция и революция». Ямальские музейщики готовы продемонстрировать взаимосвязь этих двух различных, но в то же время обусловливающих друг друга сторон социального развития. Вся природа пронизана эволюционными изменениями и подвержена революционным скачкам, отмечают они, а история и социальная жизнь человека развивается на тесном пересечении постепенных накоплений и динамичных изменений. Организаторы обещают оформить пространство музея на фундаменте «постмодернистской иронии прочтения революционных и авангардных цитат с точки зрения современной музейной культуры».

В МВК откроется сразу четыре новых экспозиции. «Геральдика женского тела» расскажет посетителям о любви на языке гербов, объединенных куртуазным рыцарским романом-путешествием. «Котоворот» раскроет тайны кошачьей души сквозь призму живописи, графики и скульптуры. Неведомый чёрный кот будет ждать, когда его обнаружат в чёрной комнате — на интерактивной площадке экспозиции. А настоящие кошки — живые экспонаты «Ночи» получат возможность найти хозяев и обрести дом.

Неординарным событием праздника станет открытие нового выставочного пространства «Особая кладовая», где пройдет тематическая экскурсия «Застывшие в металле. Эволюция образов в художес-твенном литье Западной Сибири». Впервые после множества преобразований жители Салехарда смогут переступить порог сокровищницы музейно-выставочного комплекса. Ещё одна выставка «Время мамонта» предстанет перед зрителями обновлённой — она пополнилась малышом ледниковой эпохи — мамонтёнком Машей.

Наступление новой послереволюционной эры на Крайнем Севере воссоздаст интерактивная площадка «Красный чум», которую музейные работники оснастят всеми атрибутами советского кочевого культурно-просветительского центра. Атмосферой начала XX века наполнят и фондохранилище, где откроют мини-экспозицию «Ямаль-ская ЛЕНИНИАНА». Музейщики проведут здесь экскурсию «Романтика советского мифа», во время которой познакомят посетителей с нестандартным прочтением известной картины «Ленин на Ямале».

Кроме того, в ночной программе МВК — вечер-лекция «Словом по сердцу: символизм и современность», кинолекторий «Музейные киновстречи» с просмотром фильма «Ангелы революции», арт-терапия «Игра в абстракционизм», театрализованное представление «Посвящение в рыцари» и мастер-классы. А ещё гостей праздника ждут увлекательная программа в Музее занимательных наук Эйнштейна, концерт молодёжных коллективов «Музейная революция», тематические экскурсии по городу «Салехард в лицах».

От политического плаката до формулы здоровья

Во время «Музейной ночи» Государственный художественный музей в Ханты-Мансийске пригласит горожан на экскурсию-путешествие «Революция в живописи». Вместе с художниками-маринистами посетители отправятся на морскую прогулку, займутся поиском сокровищ и побывают в Крыму.

Музей истории и ремёсел Советского района представит гостям выставочный проект «Революция в искусстве политического плаката». А Музей геологии, нефти и газа совместно с Государственной библиотекой Югры предложат поучаствовать в проекте «Вспоминая революцию 1917 года», включающем в себя обзор литературы, просмотр фильмов и викторину на знание революционных событий 1917 года. Здесь же югорчанам раскроют тайну «Формулы здоровья», помогавшей известным геологам, нефтяникам, первопроходцам преодолевать трудности на пути освоения Западной Сибири. Помимо этого, музейщики обещают отправить желающих в космическое путешествие на межгалактическом ковчеге. Во время полёта югорские «астронавты» должны будут подумать над тем, как восстановить нашу планету после экологической катастрофы.

В музее под открытым небом «Торум Маа» жители Ханты-Мансийска смогут провести «Ночь у очага». Посетители Библиотечно-музейного центра в городе Радужном и Краеведческого экомузея в Пыть-Яхе почерпнут много полезной информации о лекарственных растениях Югры и их целебных свойствах. В Этнографическом парке-музее села Варьёган пройдут экскурсии по Дому-музею ненецкого поэта Юрия Вэллы и по территории парка с рассказом о традиционных видах промысла, культуры и быта аганских ханты и лесных ненцев. Гостям музея предложат поучаствовать в экологической викторине, поразгадывать национальные головоломки, а потом всех напоят чаем в Таёжной избе.

В рамках акции музеи Югры проведут разнообразные мастер-классы, игры и квесты, тематические выставочные проекты, концерты профессиональных и самодеятельных артистов, литературные чтения и творческие встречи с интересными людьми, кинопоказы и дискотеки.