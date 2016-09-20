Законодательное Собрание Ямала присоединилось ко всероссийской экологической акции «Батарейки — сдавайтесь!»

В здании окружного парламента торжественно установили контейнер для сбора использованных батареек. Все они будут отправлены на дальнейшую переработку.

Как отметил Сергей Ямкин, председатель Законодательного Собрания, сегодня нашу жизнь сложно представить без батареек. Зачастую их выбрасывают в мусорное ведро. И мало кто задумывается о том, что они содержат щёлочь, а также множество химических элементов, таких как ртуть, свинец, кадмий. В результате коррозии корпуса батареек эти чрезвычайно опасные вещества попадают в почву и подземные воды, убивая всё живое вокруг.

— Эта акция — лишь малая часть того, что мы можем сделать, — подчеркнул спикер. — Своим примером мы должны показать бережное отношение к окружающей среде, научить этому детей, молодежь.

Инициативу уже поддержали молодёжное отделение Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал — потомкам!», администрации городов и районов, исполнительные органы власти, детские сады и школы, отделения банков. Только в Салехарде установлено почти полсотни специальных ёмкостей для сбора батареек.

На последнем заседании Законодательного Собрания Ямала депутаты внесли изменения в окружной закон о промышленной политике, дополнив перечень приоритетных направлений деятельностью по обращению с отходами производства и потребления. Это решение позволит оказывать государственную поддержку предприятиям, занимающимся вторичной переработкой.

О безотходном производстве и потреблении парламентарии вели речь и на выездном заседании комитета по промышленности, природопользованию и экологии, прошедшем месяц назад в Ноябрьске. По итогам обсуждения ямальцы решили инициировать внесение изменений в федеральное законодательство. Одной из действенных мер по утилизации тех же отработанных батареек, например, мог бы стать их приём предприятиями торговли в счёт частичной оплаты при покупке новых элементов питания.