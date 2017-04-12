Еремей Айпин принял участие в презентации антологии обских угров.

Заместитель председателя Думы Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин принял участие в презентации двухтомной антологии «Литературное наследие обских угров» — уникального издания, открывающего богатство художественного мира ханты и манси.

Еремей Данилович отметил, что это на сегодняшний день самое полное и единственное собрание обско-угорских авторов. В нем 74 имени: 30 представляют историю мансийской литературы и 44 — историю хантыйской литературы. «Есть в нем и мои произведения: «Я слушаю землю», «Осень в твоем городе», «Медвежье горе», — рассказал парламентарий.

Осуществление проекта потребовало серьёзной, кропотливой работы. Больше десяти лет коллектив собирал и анализировал материал. Идея создания антологии «Литературное наследие обских угров» была поддержана Российским гуманитарным научным фондом, правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, региональным департаментом образования и молодежной политики. Автором идеи и руководителем проекта выступила доктор филологических наук, доцент Елена Косинцева.

Издание включает в себя обзорные статьи, раскрывающие историю становления и развития национальных литератур манси и ханты, их специфику и современное состояние, художественные тексты поэтов и писателей, как на русском, так и на хантыйском и мансийском языках, а также художественные и дословные переводы с родных языков на русский и краткие биографические справки об авторах.

Слаженная работа научного коллектива дала позитивный результат, который открывает новые возможности для изучения мансийской и хантыйской литературы.