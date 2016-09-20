Строительство нижневартовской многопрофильной больницы совместно с окружными парламентариями курируют депутаты Думы Нижневартовска, члены фракции «Единая Россия».

Леонид Дольников, Сергей Землянкин, Павел Лариков включены в рабочую группу депутатской фракции в Думе Югры по контролю за ходом выполнения плана ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения в городах Нижневартовске и Сургуте.

Парламентарии Нижневартовска, члены комитета по городскому хозяйству и строительству, провели выездное заседание. Народные избранники проехали по улицам города, оценили состояние дорог и наличие достаточного количества мест для стоянки у ряда городских объектов, в том числе и объектов здравоохранения.

Маршрут выездного заседания был составлен по обращениям самих вартовчан. Парламентарии побывали на стройплощадке окружной больницы на 1100 мест. Ход строительства оценили положительно. Сергей Землянкин отмечает: «Мы видим, что работы ведутся по графику. На блоке «В» идёт устройство монолитных фундаментов, пластового дренажа, на корпусе «Г» началось погружение свай. Большая часть (85 процентов) работ выполнена по третьей очереди, то есть по возведению котельной. Срок сдачи котельной в эксплуатацию — 30 сентября 2017 года».

Депутаты обращают внимание, что необходимо заблаговременно определиться с достаточным количеством парковочных мест на гостевой стоянке у строящейся окружной больницы. Проектом предусмотрено всего 200 парковочных мест, народные избранники считают, что их должно быть как минимум 400.

Дмитрий Давыдов, депутат Думы Нижневартовска, член фракции «Единая Россия», подчеркивает: «Мы проехали весь город и посмотрели на проблему нехватки парковочных мест в городе комплексно. Это касается и объектов здравоохранения, таких как детская окружная поликлиника, вторая городская больница и, конечно, строящаяся многопрофильная больница. Мы должны заранее планировать достаточное количество мест для парковки возле таких крупных социальных объектов. Норму комфортности должен определить муниципалитет».

Нижневартовские депутаты готовят ряд протокольных поручений для администрации города по выработке комплексной программы, которая будет предусматривать пути совершенствования дорожной сети города с учётом организации стоянок и парковок у городских объектов.