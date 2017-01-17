В Тобольске впервые состоялся фестиваль СМИ городов присутствия СИБУРа.

Столь необычное событие посвящено 160-летию старейшей газеты Урала, Сибири и Дальнего Востока «Тобольская правда» (изначальное название — «Тобольские губернские ведомости»). Компания СИБУР, правительство Тюменской области и администрация Тобольска поддержали фестивальную идею редакции, таким образом оценив не только солидный возраст газеты, но и её вклад в развитие города и региона. Объединение журналистов из регионов присутствия СИБУРа и выход Тобольска на новые информационные площадки — это, пожалуй, главная цель газетного форума в рабочем режиме.

Итак, на два дня в Тобольске собрались журналисты из Благовещенска, Красноярска, Томска, Тюмени, Перми, Уфы, Тольятти и Нижнего Новгорода (города присутствия компании СИБУР). Во время торжественного открытия фестиваля прессы «Русским по белому» со словами поздравления к коллективу 160-летней юбилярши обратились советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов, первый заместитель главы Тобольска Яна Зубова, председатель Тобольской городской Думы Андрей Ходосевич и другие лица.

— По поручению губернатора Тюменской области Владимира Якушева поздравляю читателей, ветеранов и коллектив «Тоболки», как ласково называют тоболяки свою городскую газету. За 160-летнюю историю газета имела 11 названий. Это говорит о том, что издание постоянно менялось. Дело не только в названии — появлялись новые темы, новые герои, новая подача материала. «Тоболке» удаётся не только не отставать от времени, но и опережать его, — отметил в приветственном слове Александр Новопашин.

Участники фестиваля посетили Тобольскую промышленную площадку СИБУРа, где прошлись по экотропе, познакомились с действующими производствами и увидели самое масштабное в России строительство комплекса «ЗапСибНефтехим». Но в первую очередь гости оценили историко-культурное наследие старого Тобольска, побывали с экскурсией в Тобольском кремле, Абалакском монастыре, пообщались с горожанами. Итогом экскурсий станут репортажи, очерки и зарисовки, которые скоро появятся в печатных и электронных СМИ всех городов присутствия СИБУРа.

Одним из центральных событий межрегионального фестиваля прессы «Русским по белому» стал мастер-класс от известного российского журналиста, телеведущего, продюсера и режиссёра Дмитрия Диброва. Вместе с ним корреспонденты из разных регионов обсуждали проблемы современной российской журналистики. Также в сквере имени «Тобольской правды» участники фестиваля возложили цветы к памятнику журналистам, погибшим в горячих точках при выполнении профессионального долга.