Депутатская помощь пришла в очередной детский сад.

При поддержке парламентариев в дошкольном учреждении детсад № 51 приобретено оборудование для кухни, а также столы и стулья для малышей одной из групп. Средства на их покупку были выделены из резервного фонда правительства Тюменской области.

Ранее директор учреждения Валентина Родионова обратилась к депутату Тюменской областной Думы, члену фракции «Единая Россия» Ольге Швецовой с просьбой о содействии и получила положительный ответ. И обещание дальнейшего сотрудничества.

Например, сейчас одна из первоочередных задач — поменять несколько старых окон с деревянными рамами. Кроме того, детсаду требуется провести ремонт в музыкальном зале и приобрести туда ковры, шторы, стульчики. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

472 юных тюменца посещают детсад №51.

— Сегодня, когда острота вопроса с местами в детских садах снята, на первый план выходит качество услуг в дошкольных учреждениях. Некоторым садам требуется помощь для улучшения материально-технической базы. Приятно видеть, что процесс обновления идет, в учреждении появилось современное оборудование, — отметила Ольга Швецова.

В свою очередь Валентина Родионова от имени детей, родителей и педагогов поблагодарила за поддержку депутатов регионального парламента. В прошлом году был отремонтирован медицинский блок, в этом — приобретено новое кухонное оборудование, мебель для группы.

— Мы говорим «спасибо» за помощь. Мы ценим готовность депутатов к совместной работе, благодаря которой всё у нас будет меняться к лучшему, — выразила уверенность директор детсада, воспитанниками которого сегодня являются 472 маленьких тюменца.