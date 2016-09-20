Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил оказать незамедлительную помощь людям, пострадавшим от паводков и лесных пожаров, а также подсчитать ущерб от стихии.

Это поручение было адресовано МЧС и региональным властям в рамках совещания, прошедшего в Иркутске. Участие в разговоре принимали главы ряда регионов и муниципальных образований, в том числе губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который выступил с докладом, глава администрации Ишимского муниципального района Сергей Вотяков и другие руководители.

— Я попросил вас собраться для того, чтобы обсудить последствия и то, что мы делаем по преодолению этих последствий, по борьбе с пожарами, паводками, со стихийными бедствиями, — открыл совещание президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, паводки затронули прежде всего территории Центрального, Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Особо, как подчеркнул Путин, пострадала Тюменская область.

Он отметил, что денежные выплаты гражданам в связи с утратой имущества уже ведутся.

— Прошу региональные власти держать этот вопрос под постоянным контролем; если есть необходимость — оказать людям помощь в составлении соответствующих документов, заявлений. Нужно максимально оперативно реагировать на обращения пострадавших, без лишней бюрократии провести восстановление всех необходимых документов — и паспортов, и других, — призвал глава государства.

Он также распорядился максимально оперативно провести весь объём восстановительных работ в регионах, пострадавших от паводков и пожаров. Федеральные ведомства, власти на местах в решении этой задачи должны действовать предельно чётко и скоординированно, с полным пониманием своей ответственности.

«В целом, — добавил Владимир Путин, — механизм действий в подобных чрезвычайных ситуациях у нас отработан, соответствующая нормативная база есть. Прошу вас в самые короткие сроки оказать гражданам, у которых пострадало жилье, имущество, всю предусмотренную законом помощь, а также провести детальную оценку причиненного ущерба, наметить план конкретных действий по его восстановлению».

Вчера губернатор Тюменской области Владимир Якушев и министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков работали в Ишиме, где в настоящий момент продолжается ликвидация последствий сильного паводка.

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