Югорчанин стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу.

С 8 по 14 мая испанская Малага приняла сильнейших пауэрлифтеров Старого Света. В этом городе прошёл чемпионат Европы среди взрослых спортсменов и первенство континента среди юниоров. Всего на испанский помост вышло несколько сотен спортсменов.

Успешно на нем выступили югорчане. Чемпионом Европы в одной из самых тяжелых категорий (до 105 кг) стал Сергей Машинцов. Среди всех претендентов на чемпионство он был самым легким. Его вес не дотягивал и до центнера, в то время как прямые конкуренты забирались под самую верхнюю планку разрешенной массы тела. В приседании наш земляк показал второй результат (385 кг), уступив украинцу Виктору Лесковцу (400 кг). Не улучшило позиций и следующее упражнение — жим лёжа, где югорчанин с 275 килограммами стал четвертым. Сильнейшим вновь оказался Лесковец, которому покорился снаряд в три центнера. Впереди были и норвежцы Кристоффер Эйкеланд (292,5) и Стиан Валгермо (290).

Перед заключительным упражнением Машинцов с суммой в 660 килограммов шел лишь третьим, уступая 40 лидеру. Уже в первом подходе становой тяги наш земляк заказал снаряд, превышающий заявку лидера на вышеназванный гандикап. И 330 килограммов Машинцова, и 290 килограммов Лесковца были успешно покорены. А вот дальше у украинца не пошли дела. Две оставшиеся попытки с более тяжелыми весами он провалил. Следом капитулировал Валгермо, имевший преимущество в 12,5 килограмма. Уже после первой попытки оно сократилось до 2,5. После того как Машинцов потянул 347,5 во второй попытке, суммы уравнялись. Ну а после покорения 355 килограммов в третьей конкурент остался позади.

С суммой в 1015 килограммов Машинцов стал чемпионом, хотя и в становой тяге он не показал лучшего результата. Злым гением для него мог стать француз Софиан Белькезир, покоривший здесь штангу в 360 килограммов. После второго упражнения он уступал югорчанину 10 килограммов, но в итоге сумел сократить разницу лишь до 5 (1010 кг) и завоевал серебро. Бронза у Валгермо (1007,5 кг).

С серебряной медалью уехал из Малаги Евгений Васюков (до 83 кг). По сумме трех упражнений он набрал 905,5 килограмма, уступив лишь соотечественнику Алексею Сорокину (930 кг). Бронзу взял норвежец Ким-Райно Роельваг (870 кг).

На первенстве Европы успешный результат показала Эльмира Абдуллаева. Она завоевала золото в категории до 47 килограммов. Во всех трех упражнениях наша землячка была лучшей и набрала сумму 352,5. Серебро досталось украинке Зине Демьян (310), бронза — словачке Соне Федорочковой (295).