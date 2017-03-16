У Ямала самое спортивное население в стране среди регионов с численностью жителей до миллиона человек.

Данные, подтверждающие этот факт, привел исполняющий обязанности директора департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Масанов. В 2016 году доля жителей Ямала, занимающихся физической культурой и спортом, составила 40,5% населения региона. Это значительно выше среднероссийского уровня в 34,2 процента, а еще лучший показатель среди регионов с населением до миллиона человек. Регулярно выходит на спортивные площадки каждый четвертый представитель трудоспособного населения и 80 процентов школьников. А еще очень активно заняты в спорте ямальцы с ограниченными возможностями здоровья — каждый пятый. В России этот показатель в два раза ниже.

Большую роль в достижении высокого уровня показателя сыграла хорошая материально-техническая спортивная база, созданная в регионе. Сегодня, по оценке Минспорта, обеспеченность жителей арктического региона спортивными сооружениями составляет 51 процент. Это также выше общероссийского показателя.

Вопросы развития физической культуры и спорта на Ямале в эти дни специалисты и руководители отрасли обсуждают на коллегии окружного департамента по физической культуре и спорту. Участники рассмотрят модернизацию системы подготовки спортивного резерва в округе на 2017-2020 годы, календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, состав ямальской делегации на участие в Арктических зимних играх в 2018 году.