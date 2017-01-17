В столице региона состоялось награждение победителей второго этапа Всероссийского конкурса «Семья года —2017».

Финалисты из Тюмени и Тюменского района — 12 семей — получили дипломы и призы в пяти номинациях. Всего на этот, муниципальный, этап конкурса номинировалось 20 семей, приславших свои портфолио.

— Мы отправили фотографии нашей семьи и рассказали о мастер-классах, которые устраивали для ребят, — учились делать скворечники и домики для кукол, — сообщила нам Татьяна Мочалова из села Мальково. — И победили в номинации «Сельская семья»!

Семья Андрея и Татьяны Мочаловых приехала в село Мальково из Курганской области в 2007 году. Сами построили дом, имеют небольшой приусадебный участок и пасеку. Оба родились в деревне и в город переезжать не собираются — Андрей работает в госпожнадзоре, Татьяна — парикмахер-стилист, стрижет своих односельчан. Сыновья Семен и Иван ходят в сельскую школу, в свободное время гуляют на свежем деревенском воздухе, летом, как они говорят, гоняют на великах, а зимой катаются с гор на санках.

В номинации «Многодетная семья» победила чета Моргуновых из областного центра: у Игоря Васильевича и Светланы Анатольевны пятеро детей. Самому старшему, Василию, 18 лет, младшему, Иосифу, пять. А еще подрастают сыновья Анатолий и Иаков, дочка Ева. Все ребята спортивные, занимаются музыкой. На церемонии награждения Иаков сыграл на гармони, Василий — на саксофоне.

Единственные дипломанты в номинации «Золотая семья» — супруги Прохоровы из Тюмени. Стаж совместной жизни Анатолия Ивановича и Любови Петровны — 55 лет! В номинации «Семья — хранитель традиций» победила династия врачей Погорелых (Тюмень). Лучшей молодой семьей конкурсная комиссия назвала супругов Савельевых — Федора Геннадьевича и Юлию Сергеевну (Тюмень).

Награждение победителей проходило в Центре социальной помощи семье и детям «Семья». Все лауреаты получили дипломы и ценные подарки от организаторов конкурса. Региональный этап пройдет в июне, его лауреаты отправятся в Москву на всероссийский этап.