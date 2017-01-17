«ТИ» не раз приглашали читателей на необычные прогулки: в закулисье театра, цирка, кино… Теперь предлагаем заглянуть по ту сторону телеэкрана, узнать, как делаются новости на канале «Тюменское время».

По тюменскому времени

Информационный повод для похода в гости к коллегам нашёлся весьма подходящий: в этом году канал получил статус обязательного регионального. Если быть точными, с 14 марта во всех кабельных сетях Тюменской области на 21-й кнопке начал вещание телеканал «Тюменское время». Тем самым кабельные операторы выполняют решение Федеральной комиссии по телерадиовещанию, которая выбрала «Тюменское время» обязательным общедоступным телеканалом на территории нашей области.

Что делать, если на той самой кнопке не нашли нужный канал? Для начала просто попробовать изменить настройки телевизора. Не получилось? Тогда звоните! Нет, не на телевидение, а своему провайдеру. Абоненты интерактивного ТВ «Ростелекома», «Дом.ру», МТС ТВ, «Билайн», «АБВ ТВ», «Транстелекома» и других операторов на 21-й кнопке в своих телевизорах могут смотреть местные новости. Теперь не нужно караулить региональные врезки на «СТС», «ТНТ», «Домашнем» и «REN-ТВ», ведь появился свой телеканал. Он живёт по тюменскому времени — а значит, зрители будут в курсе того, что происходит рядом с ними.

— Сейчас наш канал меняет сетку вещания, — рассказал начальник отдела маркетинга «Сиб-информбюро» Артём Кушнир. — Традиционное развлекательное шоу «Утро с вами» начинается не в семь, а в пять часов. Днём приглашаем к экранам любителей сериалов. В программе мая исторический сериал «Последний янычар», комедийный семейный «Моя прекрасная няня» и «Кто в доме хозяин?», детективный с Сергеем Безруковым — «Участок», сериал о расследованиях «Департамент». Вечерний блок новостей начинаем транслировать с 18 часов, в 20:30 он перемежается качественным художественным фильмом, после чего — продолжение информационного эфира до полуночи.

Это даёт возможность узнать, что важного произошло в области сегодня, жителям и городов, и районов. Многие горожане попадают домой ближе к восьми вечера (пробки, знаете ли), селяне же готовы отдохнуть какое-то время у телевизора уже с пяти часов.

Вечером, в 20-00, можно посмотреть «хронику дня» — самые интересные события, мнения экспертов, уникальные кадры — в программе ТСН «Итоги». Ведут её Роман Явныч и Дмитрий Чашков. Им всегда есть что сказать своим зрителям! После новостей жителям области предлагают художественные фильмы.

Смотрим тюменское

В ближайшее время на телеканале появятся и передачи для детворы. Уже к сентябрю «Т+В» полностью обновится. Задача канала — производство программ, или контента, интересного самой широкой публике.

Любимые передачи «Тюменского времени» доступны не только телезрителям. У канала есть свой сайт в интернете, есть и свои странички в соцсетях — «Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте». Новости выкладываются также на «Ютуб». Там уже более пяти тысяч подписчиков. Телевидение подстраивается к требованиям времени. А сегодня, как известно, источники информации переплетаются.

— Сейчас популярна так называемая гражданская журналистика. Достаточно иметь под рукой телефон с камерой, чтобы сделать сенсационную новость. Как относитесь к такой подаче информации? — интересуемся у собеседника.

— Она тоже имеет право на жизнь. У нас разные задачи. Корреспонденты «Тюменского времени» выезжают на задания, разбираются в ситуации, не принимая ничью сторону. Классический принцип журналистики. У людей есть потребность узнавать именно такую, проверенную информацию, с адекватными комментариями. Наш канал её и предоставляет. У каждого есть право узнавать местные новости.

Предлагает «Тюменское время» и развлекательный контент. Настоящие творческие находки — не редкость! В марте команда программы «Утро с вами» сняла пародию на клип «Тает лёд» группы «Грибы». Героями забавного видео стали ведущие и режиссёры программы, переодетые рыбаками и сотрудниками МЧС. Сюжет прост: каждый год рыбаков просят не выходить на тонкий весенний лёд, но… желание принести домой свежепойманную щучку или карасика оказывается сильнее чувства самосохранения. Вот и приходится снова и снова спасать горе-рыбаков сотрудникам МЧС. Тюменскую версию пародии оценили сразу же: ролик набрал на «Ютубе» более миллиона просмотров!

С чего начинаются новости

— И всё-таки самыми востребованными среди программ остаются именно новости, которым можно верить, — подчёркивает Артём Кушнир.

— Как делаются теленовости? Где ищете сюжеты? — допытываемся.

— Есть план мероприятий на неделю. Кроме того, корреспонденты активно работают в соцсетях: ищут, что интересного происходит в области, — уверяет. — Используем всевозможные способы поиска информации. Порой бывает достаточно пройтись по улице и внимательно осмотреться по сторонам. Нередко новости находят нас: зрители сами предлагают темы. К Анне Княжевой обращаются за помощью разобраться в ситуации. Она берётся за проблемные сюжеты.

— По утрам — обязательная планёрка, — продолжает рассказ. — Собственно, здесь и начинаются новости. Планёрка — это такой мозговой штурм, обмен мнениями, впечатлениями, замечаниями… Корреспондент получает задание, заказывает съёмку. Выезжают с видеооператором на место. После группа возвращается в редакцию. Из отснятого материала монтируется новость. Если делается прямое включение с мероприятия, тогда с оператором и корреспондентом едет и IT-специалист. Он устанавливает специальное оборудование, чтобы зрители, не выходя из дома, оказались в центре события.

Не секрет, что в интернете бьют рекорды просмотров материалы негативные, в духе криминальной хроники. Так уж устроен человек: нравится себе нервы щекотать… Но в нашей жизни есть место и хорошему. «Тюменское время» старается показывать объективную картинку. За что, собственно, его и ценят зрители.

Немного истории

Напомним читателям: переход на цифровое вещание в России начался в 2009 году. Благодаря этому формату каналы распространяются в более высоком качестве, на одной кнопке умещается 10 каналов.

Сейчас в России сформированы два мультиплекса. В первый и второй входят такие каналы, как «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», «Россия 24», «Карусель» и другие. С лета 2015-го кабельные операторы обязаны распространять все эти 20 каналов бесплатно.

Региональные каналы не включены ни в первый, ни во второй мультиплекс. Они должны были войти в третий, но этот проект был заморожен.

В апреле 2016 года на медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский предложил зафиксировать региональные каналы на 21-й кнопке, чтобы «жители страны могли получать информацию о жизни в своем регионе». Предложение поддержали министр связи Николай Никифоров и президент России Владимир Путин. Через неделю в Госдуму был внесён проект с соответствующими поправками в законы «О средствах массовой информации» и «О связи» — уже к лету закон был принят.

Теперь в каждом регионе появился обязательный для распространения операторами связи телеканал. За ним закреплена 21-я кнопка: то есть при настройке нового телевизора этот региональный канал будет идти сразу после 20 федеральных каналов, входящих в цифровые мультиплексы. Эти каналы не только обязательны для распространения всеми операторами связи в стране, но и должны транслироваться ими бесплатно.

P.S. Пока беседовали с Артёмом, закончилась планёрка. Корреспонденты и видеооператоры поспешили на задания. В студиях началась запись телепрограмм «Объективно» и «ТСН». Чтобы у нас был доступ к самой свежей информации. На той самой 21-й кнопке.